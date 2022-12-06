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للمرة الثانية في أقل من شهر.. رشق الملك تشارلز بالبيض

أخبار العالم

للمرة الثانية في أقل من شهر.. رشق الملك تشارلز بالبيض
AP
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أعلنت صحيفة "ذا صن" أن الشرطة البريطانية احتجزت الشاب الذي رشق الملك تشارلز الثالث بالبيض أثناء زيارته مدينة لوتون شرقي لندن.

وقالت الصحيفة إن "الحادث وقع في وسط مدينة لوتون أثناء زيارة الملك... وتم اعتقال الشاب البالغ من العمر 20 الذي ألقى بيضة على الملك تشارلز".

وهذه ليست الحادثة الأولى من هذا النوع، حيث تعرض الشهر الماضي الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا أثناء زيارتهما مدينة يورك شمال بريطانيا لعمليات رشق بالبيض، وتم اعتقال المنفذ.

المصدر: نوفوستي

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