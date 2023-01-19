البرازيل.. نحل يغزو طائرة ركاب ويتسبب بإلغاء الرحلة (فيديو)

هاجم سرب نحل ضخم طائرة ركاب واستقر بالقرب من أحد محركاتها، ما أدى لإلغاء رحلة جوية قبل دقائق من انطلاقها من مدينة ريو دي جانيرو إلى وجهتها في مدينة ساو باولو بالبرازيل.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام، طائرة خطوط "لاتام" الجوية الأمريكية اللاتينية تقف في مدرج مطار ريو دي جانيرو، حيث كانت تستعد للإقلاع في تمام الساعة 10:30 صباحا، بينما هاجم عدد كبير من النحل سطحها الخارجي، واستقر في مجموعات على جناحها الأيسر بالقرب من أحد محركاتها.

وجراء ذلك، علقت إدارة السلامة في المطار الرحلة لعدة ساعات، وذلك في محاولة لتحريك النحل بعيدا عن الطائرة.

ولكنها قررت أخيرا إلغاء الرحلة بعد الساعة الواحدة ظهرا، بعدما وجدت سرب النحل لم يتحرك طوال هذه الساعات من على جناح الطائرة.

وقالت إدارة السلامة في المطار: "من الواضح أن سرب النحل استقر على جناح الطائرة لذلك تم إلغاء الرحلة"، مبينة أنه بعد إلغاء الرحلة نقلت الطائرة إلى مركز الصيانة في المطار.

وبدورها، أوضحت الخطوط الجوية "لاتام" في بيان صحفي، تعقيبا على الحادثة، أنه تم إلغاء الرحلة لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث وضعت جميع الركاب المتضررين في رحلات بديلة.

ووفق خبراء في الحياة البرية، فإنه عادة ما يتجمع النحل في شكل أسراب، عندما تغادر الملكة الخلية إلى منزل جديد، حيث تستقر مع بقية المجموعة من حولها أثناء انتظارها للموقع الجديد.

المصدر: The Mirror