الأرجنتين.. تجار مخدرات يخطفون طائرة ويرتكبون خطأ كلفهم حياتهم

تحطمت طائرة اختطفها خمسة مجرمين، لأنهم لم يعلموا بأنها مزودة بمنظومة تمنع إمداد المحرك بالوقود.





وتشير Diario Norte إلى أن خمسة مجرمين لهم علاقة بتجارة المخدرات، اختطفوا طائرة خفيفة من طراز Cessna-206 من نادي الطيران بمحافظة تشاكو الأرجنتينية. ولكنهم لم يتمكنوا من الفرار، لتحطم الطائرة بعد إقلاعها مباشرة لأنهم لم يفتحوا صمام إمداد الوقود.

ويقول المدعي العام سيرجيو ريوس: "لو سقطت الطائرة في المدينة لتسببت بمأساة. وهذا لم يحدث لأن الطائرة مزودة بصمام خفي لحجب إمداد الوقود. ويبدو أنهم بعد إقلاع الطائرة نسوا فتح الصمام، ونفد الوقود. لأن الكثيرين لا يعلمون بوجود هذا الصمام".

ونتيجة تحطم الطائرة لقى جميع المختطفين حتفهم.

وقع هذا الحادث يوم 18 يناير الجاري، حيث اقتحم المجرمون الخمسة حضيرة Aeroclub Villa Angela واختطفوا طائرة من نوع Cessna-206 العائدة لأحد المزارعين المحليين.

وقد عثر لاحقا على حطام الطائرة المنكوبة على بعد سبعة كيلومترات من مدرج المطار.

المصدر: gazeta.ru