السعودية.. سيول جارفة غرب حفر الباطن شرق المملكة (فيديو)

هطلت صباح الاثنين أمطار غزيرة في حفر الباطن شرق السعودية، أدت إلى جريان السيول.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار جنوب غرب حفر الباطن، نتيجة هطول أمطار غزيرة مع هبوب رياح سطحية باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

📍 فيديو

سيول قوية في الذيبية

جنوب غرب #حفرالباطن_الان

الاثنين ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ

16 يناير 2023م

من | نمر العوفي

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. pic.twitter.com/7UoG41MXby — طقس (@tqqs) January 16, 2023

📍 فيديو

السيول على نطاق واسع

جنوب #حفرالباطن_الان

الاثنين ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ

16 يناير 2023م

من | منيف الدليمي

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. pic.twitter.com/7PxN6wy2CD — طقس (@tqqs) January 16, 2023

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة.

هذا، ودعا الدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

كما طالب الدفاع المدني بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

المصدر: وسائل إعلام سعودية