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السعودية.. سيول جارفة غرب حفر الباطن شرق المملكة (فيديو)

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السعودية.. سيول جارفة غرب حفر الباطن شرق المملكة (فيديو)
RT
السعودية.. سيول جارفة غرب حفر الباطن شرق المملكة
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هطلت صباح الاثنين أمطار غزيرة في حفر الباطن شرق السعودية، أدت إلى جريان السيول.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار جنوب غرب حفر الباطن، نتيجة هطول أمطار غزيرة مع هبوب رياح سطحية باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة.

هذا، ودعا الدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

كما طالب الدفاع المدني بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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