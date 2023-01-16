السعودية.. سيول جارفة غرب حفر الباطن شرق المملكة (فيديو)
هطلت صباح الاثنين أمطار غزيرة في حفر الباطن شرق السعودية، أدت إلى جريان السيول.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار جنوب غرب حفر الباطن، نتيجة هطول أمطار غزيرة مع هبوب رياح سطحية باردة وانخفاض في درجات الحرارة.
📍 فيديو— طقس (@tqqs) January 16, 2023
سيول قوية في الذيبية
جنوب غرب #حفرالباطن_الان
الاثنين ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
16 يناير 2023م
من | نمر العوفي
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. pic.twitter.com/7UoG41MXby
📍 فيديو— طقس (@tqqs) January 16, 2023
السيول على نطاق واسع
جنوب #حفرالباطن_الان
الاثنين ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
16 يناير 2023م
من | منيف الدليمي
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. pic.twitter.com/7PxN6wy2CD
ومن المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة.
هذا، ودعا الدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة.
كما طالب الدفاع المدني بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.
المصدر: وسائل إعلام سعودية