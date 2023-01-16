الجزائر.. مطالبات بغرامات طائلة والحبس لعائلة طحكوت

التمس وكيل جمهورية الجزائر إنزال أشد العقوبات في عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، والسجن وغرامات مالية طائلة ومصادرة ممتلكاتها.

وتم التماس الإدانة لمسيّر شركة "سيما موتورز" رشيد طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا، و12 سنة حبسا نافذا لكل من نجلي طحكوت "بلال وعلي" وأشقائه "ناصر، حميد، يوسف، إبراهيم"، مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل منهم.

بالإضافة إلى مصادرة جميع الأموال والعقارات والحسابات البنكية المحجوزة وغير المحجوزة والمذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق وغير المذكورة، سواء كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويضها بـ50 ألف مليار سنتيم.

وذكرت التحقيقات أن عائلة طحكوت، كانت تعتمد على أسلوب إجرامي منظم ومقنّن من خلال قيامها بتسليم الأموال النقدية مع نقل ملكية الممتلكات العقارية والمنقولة إلى أشخاص من معارفهم والمقربين إليهم، كل ذلك بعلم ذات الأشخاص أنها بهدف تمويه الطبيعة الحقيقية لذات الممتلكات، على غرار أساليب أخرى تتعلق باستيراد العديد من المركبات الفخمة من مختلف العلامات، منها دون إتمام إجراءات الجمركة والتسجيل أمام مكاتب تنقل السيارات بالجزائر.

المصدر: الشروق