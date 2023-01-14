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حسناوتان تمثلان العرب في مسابقة ملكة جمال الكون (صور + فيديو)

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حسناوتان تمثلان العرب في مسابقة ملكة جمال الكون (صور + فيديو)
Globallookpress
حسناوتان تمثلان العرب في مسابقة ملكة جمال الكون
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تشارك 84 ملكة جمال من أنحاء العالم بينهن ملكتان عربيتان مساء السبت في مسابقة ملكة جمال الكون "71st Miss Universe"، في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية.

ويتساءل كثيرون عن هوية الحسناوتين اللتين تمثلان العرب في المسابقة.

والمشاركتان العربيتان هما ياسمينا زيتون من لبنان، وإيفلين خليفة من البحرين.

وكانت ياسمينا زيتون قد حصدت ملكة جمال لبنان عام 2022، أما إيفلين خليفة فهي عارضة الأزياء وعازفة البيانو.

وولدت إيفلين خليفة عام 1998، والدها بحريني وأمها روسية، ودرست تخصص علوم مالية ومصرفية، وحصلت على دورات في التايكواندو والرقص، وكانت الوجه الدعائي لمستحضرات المكياج "ديور".

ونالت لقب ملكة جمال البحرين في شهر سبتمبر من عام 2022.

أما ياسمينا زيتون (20 عاما)، فهي من بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وقد حصلت على اللقب الذي احتفظت به ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي لأربع سنوات، بعد تعذر إقامة المسابقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ونالت الملكة المنتخبة التي تدرس الصحافة ويبلغ طولها 167 سنتيمترا ووزنها 51 كيلوغراما، جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار، على أن تمثل لبنان في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

وسيُتوج حفل انتخاب ملكة جمال الكون الـ71، الفائزة في عام 2022 بعد أن تم تأجيل الحدث العام الماضي.

وسيتم اختيار 16 متبارية من أصل 84 مشاركة، ومن ثم يتم اختيار 5 شابات منهن، ومن ثم 3 لتنتهي المسابقة باختيار ملكة جمال الكون لعام 2022.

وأقيم الاحتفال الأول للمسابقة، الأربعاء، في نيو أورليانز، وتضمن جولات بأزياء مختلفة، تمهيدا للحفل المنتظر يوم السبت.

ويرتقب أن تقام مسابقة أخرى لاختيار ملكة جمال الكون لعام 2023 في وقت لاحق من العام الجاري.

المصدر: وسائل إعلام

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