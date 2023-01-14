حسناوتان تمثلان العرب في مسابقة ملكة جمال الكون (صور + فيديو)

تشارك 84 ملكة جمال من أنحاء العالم بينهن ملكتان عربيتان مساء السبت في مسابقة ملكة جمال الكون "71st Miss Universe"، في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية.

ويتساءل كثيرون عن هوية الحسناوتين اللتين تمثلان العرب في المسابقة.

والمشاركتان العربيتان هما ياسمينا زيتون من لبنان، وإيفلين خليفة من البحرين.

وكانت ياسمينا زيتون قد حصدت ملكة جمال لبنان عام 2022، أما إيفلين خليفة فهي عارضة الأزياء وعازفة البيانو.

وولدت إيفلين خليفة عام 1998، والدها بحريني وأمها روسية، ودرست تخصص علوم مالية ومصرفية، وحصلت على دورات في التايكواندو والرقص، وكانت الوجه الدعائي لمستحضرات المكياج "ديور".

ونالت لقب ملكة جمال البحرين في شهر سبتمبر من عام 2022.

اختنا "مس بهرين" ايفلين خليفة، تطالب بالمساواة للنساء العربيات في مسابقات ملكات الجمال و حاطه صورة حجاب و الوان المثليين على علم البحرين في عرض البكيني/بوركيني/ملابس البحر في المسابقة



ما عندي تعليق على هالخربطة pic.twitter.com/rfZUxMCc6K — Abdulla (@AbdullaClorox) January 13, 2023

#إيفلين_خليفة نسقت الجينز الأبيض مع كروب توب باللون الزهري بياقة مربعة وأكمام منتفخة



للمزيد.. إطلالة عصريّة وشبابية على طريقة عارضة الأزياء جيجي حديد! https://t.co/w4ZTHpTBZWpic.twitter.com/9k8sdVuZFy — مجلة هي (@hiamag) September 14, 2022

أما ياسمينا زيتون (20 عاما)، فهي من بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وقد حصلت على اللقب الذي احتفظت به ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي لأربع سنوات، بعد تعذر إقامة المسابقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ونالت الملكة المنتخبة التي تدرس الصحافة ويبلغ طولها 167 سنتيمترا ووزنها 51 كيلوغراما، جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار، على أن تمثل لبنان في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

كل التوفيق لملكة جمال لبنان #ياسمينا_زيتون في مسابقة ملكة جمال الكون 👑 كثّفوا التصويت لها!!!

Good Luck Miss Lebanon Yasmina Zaytoun in #MissUniverse

Keep Voting!!! pic.twitter.com/evwh6uXmmW — Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) January 12, 2023

وسيُتوج حفل انتخاب ملكة جمال الكون الـ71، الفائزة في عام 2022 بعد أن تم تأجيل الحدث العام الماضي.

وسيتم اختيار 16 متبارية من أصل 84 مشاركة، ومن ثم يتم اختيار 5 شابات منهن، ومن ثم 3 لتنتهي المسابقة باختيار ملكة جمال الكون لعام 2022.

وأقيم الاحتفال الأول للمسابقة، الأربعاء، في نيو أورليانز، وتضمن جولات بأزياء مختلفة، تمهيدا للحفل المنتظر يوم السبت.

ويرتقب أن تقام مسابقة أخرى لاختيار ملكة جمال الكون لعام 2023 في وقت لاحق من العام الجاري.

ملكة جمال البحرين #إيفلين_عبدالله_خليفة وملكة جمال لبنان #ياسمينا_زيتون هما ممثلتا العرب في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستجرى يوم السبت في الولايات المتحدة الأمريكية 🇱🇧🇧🇭#لبنانpic.twitter.com/7xw7rU8wN0 — سدن عبدالصمد (@Vanya_35) January 14, 2023

المصدر: وسائل إعلام