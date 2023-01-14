اتهام بطل فيلم Corsage بحيازة عدد خيالي من صور إباحية للأطفال

أفادت صحيفة The Hollywood Reporter باتهام الممثل النمساوي، فلوريان تيشتميستر، الذي لعب دور البطولة في فيلم Corsage، بحيازة صور إباحية للأطفال.

وقالت الصحيفة أنه تم العثور لدة الممثل على 58 ألف صورة لقاصرين بعضهم يبلغ من العمر 14 عاما. ومن المقرر عقد جلسة المحكمة في 8 فبراير. ويواجه تيشتميستر عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.

وأشار محامي الممثل إلى أن المتهم ينوي الإقرار بالذنب وتحمل المسؤولية الكاملة عما فعله.

وأضاف المحامي: "لقد اعترف طوال التحقيق وتعاون دائما مع السلطات".

وأكد أن الممثل لم يرتكب أعمالا غير قانونية ضد الأشخاص الموجودين في الصور.

المصدر: لينتا. رو