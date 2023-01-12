بريطانيا.. قط يكتشف تسرّبا للغاز وينقذ صاحبته من الموت

أفادت صحيفة "ويلز أون لاين" بأن قطا أنقذ صاحبته من الموت بعثوره على مكان تسرب الغاز في منزلها بمدينة سوانسي البريطانية.

ودعت صاحبة القط عامل صيانة أنابيب الغاز، بعد أن انتشرت رائحة الغاز في المنزل.

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وعندما كان عامل الصيانة يحاول العثور على موقع التسرب لمنع حدوث انفجار في المنزل، رأى القط يخدش أرض المنزل في إحدى الأماكن.

ووثق العامل في غرائز الحيوان، وعندما أزال الألواح الأرضية، وفحص أنبوب الغاز تحتها، وجد فيه ثقبا يتسرب منه الغاز.

وأشار إلى أنه لو قامت صاحبة القطة بتشغيل الضوء في المنزل، فقد كان البناء سينفجر.

وقال العامل بعد إصلاحه للعطل: "أنا أعمل بمفردي منذ 20 عاما ولم يساعدني قط أبدا. يحاولون عادة تجنبنا. لم أر في حياتي قطا يعثر على تسرب للغاز. هذا شيء مذهل للغاية".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية