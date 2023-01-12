طفلة تعثر على ناب "ميغالودون" وحش المحيطات المنقرض (صور + فيديو)

عثرت طفلة على ناب قرش "ميغالودون" المنقرض الذي يوصف بـ"وحش المحيطات" على شاطئ ماريلاند في الولايات المتحدة.

وينتمي السن الضخم الذي يعد قطعة أثرية وعثرت عليه مولي سامبسون (9 سنوات) إلى "ميغالودون" الذي يبلغ طوله 50 قدما وطوله بين 12 و16 مترا، وعاش منذ أكثر من 2.6 مليون سنة.

وقالت والدة الطفلة إن ابنتها عثرت على أكثر من 400 سن، لكن السن الذي بلغ حجمه 5 بوصات، والذي تم سحبه من الماء، الشهر الماضي، كان هو الأكبر.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الأم قولها: "بحث زوجي عنها طوال حياته، لقد عشنا دائما بالقرب من الخليج، لذا فقد فعلها جميع أطفالنا منذ أن كانوا صغارا".

وكانت الفتاة الصغيرة تبحث عن أسماك القرش منذ أن تمكنت من المشي على الشاطئ، لكنها دائما ما تراقب "ميغالودون"، وهذا سادس سن لوحش المحيطات عثرت عليه مولي، لكنه الأكبر.

وبحسب الصحيفة، تم نقل السن البالغ طوله 5 بوصات إلى متحف كالفرت البحري، والذي أكد هوية الحفرية، وأتاح للطفلة حرية الوصول إليها عند زيارة المتحف متى شاءت.

ولأكثر من قرن من الزمان، حاول العلماء فك رموز مظهر "ميغالودون"، أكبر سمكة قرش عاشت على الإطلاق.

ويعترف العلماء بأنهم ما زالوا لا يملكون أي فكرة عن شكل المخلوق الأسطوري عندما سبح في البحار منذ ما يقرب من 15 إلى 3.6 مليون سنة.

وفي دراسة جديدة، يقول الخبراء إن جميع أشكال الجسم المقترحة سابقا لـ "ميغالودون" العملاق لا تزال في مجال التكهنات"، لكن الأكاديميين يأملون في العثور على هيكل عظمي ضخم - ما يصفونه بأنه "الكنز النهائي" - في يوم من الأيام، والذي يمكن أن يكشف بشكل قاطع عن شكله.

หนูน้อย Molly Sampson เด็กหญิงวัย 9 ขวบ นักล่าฟอสซิลสมัครเล่นเจอฟันของเจ้าฉลามยักษ์ Megalodon ฉลามขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อราว 2.6 ล้านปีก่อน มีขนาดเท่ารถบัสสองชั้นจำนวนสองคันต่อกัน และอาจมีน้ำหนักมากถึง 100 ตัน บริเวณชายหาด Calvert Beach รัฐ Maryland pic.twitter.com/sIxCZKrIu0 — แมวเกเร (@Unrulycat2511) January 12, 2023

#Neurona 🦈Una niña llamada Molly Sampson de 9 años, encontró el diente de un megalodón, la pieza encontrada en Calvert Beach, Estados Unidos mide 13 centímetros de largo perteneciente al prehistórico 'Otodus megalodon', el tiburón más grande del mundo. pic.twitter.com/pCn5gMpXB6 — NeuronaSV (@NeuronaSV) January 11, 2023

Maryland | Niña de 9 años encontró un diente de Megalodón que mide 13 centímetros.

Molly Sampson entregó el colmillo al Museo Marino de Calvert, ubicado en Estados Unidos, donde los expertos pudieron confirmar la identidad del fósil y otras caracterísitcas. pic.twitter.com/hYeVYS3cK7 — La Tercera Video (@LaTerceraTV) January 12, 2023

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية