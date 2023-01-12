جواز السفر الإماراتي الأقوى في العالم

يحتل جواز السفر الإماراتي صدارة أقوى جوازات السفر في العالم، حيث يتيح لحامله دخول 181 دولة.

وفقا لآخر تحديث لمؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة "آرتون كابيتال" للاستشارات المالية العالمية، يتربع الجواز الإماراتي حاليا على المرتبة الأولى عالميا بدخول 91% من دول العالم بدون تأشيرة.

ويسمح الجواز لحامله دخول 181 دولة حول العالم (122 دولة بدون تأشيرة مسبقة و59 دولة يمكن الحصول عليها إلكترونيا أو عند الوصول)، ولم يتبق أمامه إلا 17 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.

ويتميز الإصدار الجديد من جواز السفر الإماراتي الذي بدأ العمل على إصدار في مطلع سبتمبر 2022 بخصائص فنية غير مسبوقة ومواصفات أمنية بالغة التعقيد للحد من محاولات التزييف أو التزوير.

كما يتميز بطباعة الصفحة التعريفية لحامله باستخدام مادة البولي كربونات بدلا من الورق مما يرفع من كفاءة الطباعة التخصصية المدعمة بالصور والعلامات الأمنية التي لا ترى بالعين المجردة لا سيما وأنها تتسم بسماكتها مما يحول دون إمكانية إتلافها إلى جانب سهولة معالجتها باستخدام القارئات لدى المنافذ، فضلا عن انفراد الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بجودة عالية وسرعة عند الطباعة عبر استخدام تقنية الليزر وبعناصر محسوسة ثلاثية الأبعاد.

https://www.passportindex.org/passport/united-arab-emirates/

https://www.passportindex.org/passport/united-arab-emirates/

المصدر: RT