باحث مصري ينشر وصفة من طبيب صلاح الدين الأيوبي عمرها 1200 عام (صورة)

نشر الباحث المصري حسام الحريري وصفة طبية كُتبت بالقاهرة عام 1200، وهي بخط يد الطبيب والفيلسوف اليهودي الشهير موسى بن ميمون الذي اشتهر بكونه الطبيب الشخصي للقائد صلاح الدين الأيوبي.

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وعلى صفحته في "فيسبوك"، نشر الباحث المصري والمؤرخ السياسي حسام الحريري، الوثيقة التي حملت الوصفة الطبية، وهي عبارة عن وثيقة مدونة باليهودية العربية، تتناول وصفة طبية، عبارة عن خليط من الغلوكوز وعصير الليمون والنعناع الأخضر ومواد أخرى.

وأفادت صحيفة "الوطن" نقلا عن الحريري بأن بن ميمون أوصى أيضا من خلال الوثيقة، بتجنب التمور غير الناضجة، والعنب، واللوز الأخضر، والخروب، والفاصوليا الخضراء، والجزر، والخل، كما أوصى المريض في الحالة المرضية موضوع التوصية، بتناول الزبيب، والفستق، والتين، والمكسرات.

وبحسب "الوطن"، فقد تمت ترجمة نص الوثيقة على النحو الآتي:

"- سكر أوقية جاروي (كلمة عبرية: مُثَار) تحل بماء حار، ويعصر عليهما ماء ليمونتين ويشرب فاترا للقيء، وبعد القيء بساعة، ويلعق أوقيتين شراب ليموا (ليمون) وسكنجبين (شراب فارسي مكون من عسل وخل).

بقلوب رياحين ترنجلي "ديكي بالعبري، يقصد الريحان الملكي، وقلوب نعناع "قلب بمعنى ورقة" أخضر ويحذر أكل الطّلْع، والنبق واللوز الأخضر والخرنوب والباقلي "الأخضر والجزر وكل طعام يدخله قلقاس، ويتنقل بالزبيب والفستق والتين والجوز خاصة".

وأضاف المترجم جورج طرابلسي: "تأكدت من خط موسى بن ميمون، أنه كان طبيبا، نظرا لسوء خطه الملحوظ في الروشتة الدوائية، هذه كعادة أي دكتور حتى الآن، لكنه كفقيه شهير يختم روشتاته بآية توراتية ودعاء ديني يهودي".

المصدر: صحيفة الوطن