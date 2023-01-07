مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر (صور +فيديو)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مناطق من مدينة مكة المكرمة السعودية وهي تكتسي بالأخضر في منظر خلاب، ماأثار تفاعلا.

وفي "تويتر"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الموثق تظهر جبال مكة تكتسي الخضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخرا".

#فيديو🎥

جبال #مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخراً

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تصوير: عبدالإله السلمي pic.twitter.com/finS66zJXb — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 7, 2023

كما نشر حساب أمانة العاصمة المقدسة صورا تظهر المناظر الخلابة للجبال باللون الأخضر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت سابق، بأن أهالي المنطقة انتشروا برفقة عوائلهم في المنتزهات والمخيمات البرية حول العاصمة المقدسة وفي أجزاء متفرقة في العديد من المنتزهات البرية حول مكة المكرمة ومنها متنزه المغمس وعين شمس والبرزة والبيضاء وطفيل وهدى الشام، مصطحبين أطفالهم للاستمتاع معهم بالأجواء الرائعة وممارسة النشاطات المختلفة، ومنها إقامة حفلات الشواء والسمر في الهواء الطلق حتى ساعات الصباح الأولى.

السعودية خضراء..أمطار وثلوج وجريان للأودية.



- pic.twitter.com/fBEQubKDKU — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 7, 2023

المصدر: RT + "واس"