هونغ كونغ تلغي حظرا مثيرا للجدل للحيوانات الأليفة

تستعد هونغ كونغ لإلغاء حظر استمر لمدة عام على استيراد حيوان الهامستر للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي حين أن الحيوانات الأليفة الأجنبية سوف تتطلب اختبارا سلبيا لـ"كوفيد-19" قبل بيعها، فإن تلك التي تثبت إصابتها سيتم عزلها "حتى تصبح نتيجة الاختبار ملائمة".

وأعلن عن هذه الخطوة المتحدث باسم إدارة الزراعة والثروة السمكية بمدينة هونغ كونغ في بيان يوم الأربعاء.

وقال المسؤول إن الاختبار ضروري لأن الدراسات أثبتت أن القوارض ليست فقط عرضة للفيروس، بل يمكنها بسهولة نقله إلى البشر.

إقرأ المزيد

وتم حظر الهامستر الأجنبي - إلى جانب جميع الثدييات الصغيرة الأخرى من الخارج - في يناير الماضي، بعد اكتشاف إصابة ما يقارب عشرة حيوانات الهامستر المستوردة من هولندا بمتحور دلتا.

ولم يُشاهد المتغير لدى البشر منذ شهور، ويُعتقد أنه غادر المدينة إلى أن ثبتت إصابة عامل يبلغ من العمر 23 عاما في متجر "ليتل بوس" للحيوانات الأليفة، ويُزعم أنه أصاب أحد العملاء.

وانتهى الأمر بالمسؤولين بإعدام 2500 من المخلوقات ذات الفراء، بالإضافة إلى عدد قليل من الأرانب والشنشيلة، عقب هذا الاكتشاف، الذي حدث أثناء محاولة هونغ كونغ تنفيذ استراتيجية صارمة لمكافحة فيروس كورونا "صفر-كوفيد" (Zero Covid strategy).

كما أُمر السكان بتسليم حيوانات الهامستر الأليفة للاختبار، ولكن أفادت التقارير أن 113 أسرة فقط فعلت ذلك، وثبتت إصابة واحد فقط من تلك الحيوانات الأليفة بالفيروس.

بينما ظل الهامستر محظورا مع تلاشي الذعر، سُمح لمتاجر الحيوانات الأليفة باستئناف استيراد الثدييات، غير الهامستر، في مايو.

ويأتي إلغاء حظر الهامستر وسط انفتاح أوسع لهونغ كونغ، التي رفعت الحجر الصحي في الفنادق، وحظر الحانات والمطاعم، ومتطلبات اختبار PCR للوافدين الجدد.

ومن المتوقع إعادة فتح السفر من وإلى البر الرئيسي للصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث تتراجع بكين عن سياساتها الخاصة باستراتيجية "صفر-كوفيد".

المصدر: RT