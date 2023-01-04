القدر ينتقم لشاب من ذوي الهمم قُتل قبل 14 عاما

لقي القاتل البريطاني ستيفن بونالي مصرعه بعد أن أمضى 14 عاما في السجن لقتله رجلا من ذوي الهمم.

وتوفي بونالي، البالغ من العمر 32 عاما، في حادث سير، بعد اصطدامه بشجرة في ليلة رأس السنة الجديدة، في مقاطعة دورهام بإنكلترا بعد أسابيع فقط من إنهائه عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما.

ففي عام 2007 تراهن هو وعصابة مكونة من ثلاثة أشخاص على 5 جنيهات إسترلينية من أجل طرد برنت مارتن، 23 عاما، والذي كان يعاني من صعوبات في التعلم، فقاموا بركله ومشوا فوقه قبل تركه يموت غارقا في دمائه.

وتلقى بونالي حينها حكما بالحبس 18 عاما ولكن أطلق سراحه العام الماضي لحسن سلوكه في السجن.

بعد سماع نبأ وفاة بونالي علقت شقيقة برنت التوأم على إحدى منصات التواصل الاجتماعي :"الله يمهل ولا يهمل".

وقالت والدة برنت إن "أن وفاة قاتل ابنها فعل رباني".

المصدر: metro