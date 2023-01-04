الولايات المتحدة.. لسبب مجهول رجل يقود سيارته فوق منحدر عن عمد

يواجه رجل أقدم على قيادة سيارته من نوع "تسلا" وألقى بها من فوق منحدر في ولاية كاليفورنيا مما أدى إلى إصابته و3 آخرين بينهم طفلان، تهما متعددة، بعد أن قالت السلطات إن الحادث متعمد.

وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن دارميش باتيل، اعتقل بتهمة محاولة القتل وإساءة معاملة الأطفال، مبينة أنه بعد التحدث إلى الشهود وجمع الأدلة في مكان الحادث، يعتقد المحققون أن "هذا الحادث كان عملا متعمدا".

وأفادت بأن المحققين لا يعتقدون أن السيارة كانت تعمل في وضع الطيار الآلي أو القيادة الذاتية الكاملة في وقت الحادث.

واستجاب ضباط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا للحادث يوم الاثنين في حوالي الساعة 10:50 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن تلقت خدمات الطوارئ اتصالا حول سقوط سيارة من فوق منحدر.

وتبين أن السيارة من نوع "تسلا" بيضاء اللون سقطت من على ارتفاع يتراوح بين 250 و 300 قدم، وكان في داخلها رجلان بالغان وفتاة تبلغ من العمر 4 سنوات وصبي يبلغ من العمر 9 سنوات.

المصدر: "فوكس نيوز"