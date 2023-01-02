تداول مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة أردني أثناء الصلاة في المسجد (فيديو)

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقطع فيديو للحظة وفاة أحد الأشخاص وهو باحث أكاديمي في علم الشريعة الإسلامية، أثناء أدائه الصلاة داخل مسجد في محافظة إربد شمال الأردن.

وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، إذ أظهرت الكاميرا تواجد الشخص في أحد الصفوف الخلفية لصلاة المغرب، وفجأة اهتز بقوة وسقط على وجهه مفارقا الحياة.

وتبين فيما بعد أن الشخص الذي لقي مصرعه يدعى الدكتور حمزة شهابات وهو يحمل الدكتوراه في علم الشريعة الإسلامية، وله سيرة طيبة بين الأردنيين، حسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

بالفيديو.. لحظة وفاة أردني أثناء الصلاة في المسجد https://t.co/rnTp6JJ1t8 — من كل دوله خبر (@newsfromevery) January 2, 2023

خبرني - وثقت عدسة كاميرا المراقبة في المسجد اليوم السبت، مفارقة الدكتور حمزه شهابات للحياة في أثناء أداء صلاة المغرب#الأردن#عاجل#فوري#URGENTE#URGENThttps://t.co/rUGqTrOmUH — الكاتب زايد زاهده (@zahdehz) December 31, 2022

وفاة مواطن أثناء الصلاة #بالأردن

وثقت كاميرا المراقبة في المسجد مفارقة الدكتور حمزه شهابات للحياة في أثناء أداء صلاة المغرب

اختل توازن الفقيد الشهابات قبل سقوطه على الأرض وتحلق عدد من المصلين حوله. pic.twitter.com/6z2dIgLFX3 — جرس الاخبار (@1Panadolx2) January 1, 2023

بالفيديو.. لحظة وفاة أردني أثناء الصلاة في المسجد https://t.co/rnTp6JJ1t8 — من كل دوله خبر (@newsfromevery) January 2, 2023

المصدر: RT