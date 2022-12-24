تقرير يكشف عما يمنع الرجال من أن يصبحوا معلمين أو ممرضين ابتدائيين!

يحذر خبراء من أن التمييز بين الجنسين يمنع الرجال من أن يصبحوا معلمين وممرضين في المرحلة الابتدائية.

ويُعتقد أن التحيز ضد الرجال في التعليم المبكر والرعاية الصحية مرتبط بإدراك أن النساء أكثر رعاية وأقل خطورة.

وسعت دراستان جديدتان نشرتهما جمعية علم النفس الأمريكية اليوم إلى قياس تأثير تلك الصور النمطية.

وفي إحدى التجارب التي أجريت على 296 مشاركا في الولايات المتحدة، قرأت إحدى المجموعات مقالا يصف بدقة البحث الذي أظهر أن أرباب العمل في المدارس والصحة يفضلون الأنثى المقدمة الطلب على الذكر حتى لو كان لديهم نفس المؤهلات.

وقرأت مجموعة أخرى مقالا ادعى وجود مساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي المبكر، ولم تقرأ مجموعة المراقبة أي شيء.

وتوقع الرجال الذين قرأوا عن التحيز الجنسي للذكور مزيدا من التمييز في التعليم الابتدائي المبكر وشعروا بانتماء أقل، وأقل إيجابية وأقل اهتماما بممارسة مهنة في هذا المجال.

ولم تتأثر المشاركات الإناث وأبلغن عن استجابات مماثلة عبر المجموعات المختلفة.

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وتوصلت تجربة أجريت على 275 طالبا في كلية سكيدمور في نيويورك إلى نتائج مماثلة. ونُشر البحث على الإنترنت في Journal of Experimental Psychology:Applied. وثلاثة في المائة فقط من معلمي الحضانة ورياض الأطفال في الولايات المتحدة هم من الرجال، وغالبا ما يعانون من المزيد من التنمر في مكان العمل ويُنظر إليهم على أنهم أقل جدارة بالثقة.

ووفقا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل، يمثل الرجال 3% فقط من معلمي ما قبل سن المدرسة ورياض الأطفال و13% من الممرضين المسجلين في الولايات المتحدة.

وفي بحث سابق، ادعى الباحثون أن الممرضين الذكور أبلغوا عن مستويات تنمر أعلى في مكان العمل من الممرضات.

وأبلغ المعلمون الذكور في المرحلة الابتدائية المبكرة عن معدلات أعلى من التمييز وينظر إليهم على أنهم أقل استحسانا وتهديدا أكبر لسلامة الأطفال من المعلمات.

وقالت الباحثة الرئيسية كورين موس راكوسين، الأستاذة المساعدة في علم النفس في كلية سكيدمور: "لا يوجد دليل على أن الرجال غير قادرين بيولوجيا على القيام بهذا العمل أو أن الرجال والنساء يتجهون بشكل طبيعي نحو وظائف مختلفة".

وأضافت: "إنه يضر بالمجتمع إذا واصلنا وضع الناس في أدوار جنسانية واستمروا في المسار المهني الذي يفصل بين الجنسين، بغض النظر عما إذا كانت هذه الوظائف مرتبطة تقليديا بالنساء أو الرجال. وهذه طريقة قوية لتعزيز الوضع التقليدي القائم على النوع الاجتماعي".

ويُعرف التمريض بأنه مجال يحدث فيه التنمر بشكل متكرر أكثر من أماكن العمل الأخرى.

المصدر: ديلي ميل