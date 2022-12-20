جدل في الجزائر حول "البسكويت الحرام"

قالت الشركة الفرنسية المصنعة لبسكويت "أوريو" الذي أحدث ضجة خلال الأيام القليلة الماضية في الجزائر، إنها لا تأخذ بالاعتبار علامة "حلال" في منتجاتها.

وجاء ذلك عبر مراسلة وجهتها جمعية حماية المستهلك إلى شركة موندليز لطلب الحصول على معلومات بهذا الصدد.

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وردت الشركة أنها لا تأخذ بالاعتبار التوجه الحلال في صناعة منتجاتها، مشيرة إلى إمكانية أخذ ذلك بالاعتبار في المستقبل.

وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، حذرت من "بسكويت حرام"، يباع في السوق الجزائرية.

وقال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، إن بسكويت "أوريو" المستورد "ليس حلالا" مستشهدا برد مؤكد من الشركة على ذلك.

ووجه زبدي في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك سؤالا للمستهلكين قال فيه: "هل تعلمون أن بسكويت أوريو المستورد ليس حلالا؟".

وكانت الشركة ردت على سؤال موجه لها حول البسكويت الخاص بها، بالقول إن "أوريو ليست حلالا".

وفي 2019، أثارت الشركة جدلا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مستخدمون صورا لمنتجات بسكويت وشيكولاتة أوريو، وعليها رد شركة "أوريو" على سؤال أحد المتابعين عبر موقع "تويتر" بأن منتجاتها ليست حلالا.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية