كان فيه 1500 سمكة استوائية.. انفجار أكبر خزان أسطواني في العالم بمتحف مائي في برلين (فيديو)

تفاجأ عمال ونزلاء فندق Dom Aquarée في برلين بتحطم أكبر حوض اصطناعي أسطواني للأسماك في العالم، كان موجودا داخل الفندق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هيكل الحوض الذي يبلغ ارتفاعه 16 مترا وقطره 11.5 م، تحطم فجأة، وتدفق منه حوالي مليون ليتر من المياه المالحة وقرابة 1500 سمكة وحيوان مائي.

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وأشارت وسائل إعلام إلى أن شخصين أصيبا في الحادثة، وتم نقل جميع نزلاء الفندق، وقدم نحو 100 شخص من عمال خدمات الطوارئ لتقديم المساعدة، فيما ما تزال أسباب هذه الحادثة مجهولة.

المصدر: وكالات