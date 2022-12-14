بـ4 آلاف دولار.. روسي يصنع نموذجا مصغرا حيّا بطول 8 أمتار لسفينة حربية مضادة للغواصات

بنى الروسي من مقاطعة نيجني نوفغورود، سيرغي أنكودينوف، نموذجا لسفينة حربية مضادة للغواصات يبلغ طولها 8 أمتار. ويزن النموذج أكثر من 100 كلغ.

فهو لا يحافظ على طفوه على سطح الماء فحسب، بل ويتحمل وزن شخصيْن بالغين في أثناء السير بسرعة تصل إلى 8 كلم/ ساعة.

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وأفادت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" بأن عملية بناء السفينة من قبل هذا المواطن الروسي من مقاطعة نيجني نوفغورود استغرقت عاما واحدا ونصف العام وكلفته ما لا يقل عن 250 ألف روبل (ما يعادل نحو 4000 دولار).

وكان سيرغي أنكوندينوف في أعوام دراسته في المدرسة من هواة نمذجة السفن، لذلك تشكلت لديه المهارات اللازمة للعمل مع النماذج، وإن لم يكن طبعا مع نماذج عملاقة كهذه. وقد خطر ببال الرجل منذ 30 عاما بناء سفينة كبيرة الحجم، وفي فبراير 2021 قرر البدء في بناء نموذج واقعي من سفينة مضادة للغواصات من ضمن مشروع "أودالوي 1155" (كلمة "أودالوي الروسية" تعني القبضاي) بمقياس 1:20.

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وكان أساس السفينة عبارة عن بلاستيك رغوي. تم أولا صنع هيكل السفينة، ثم مقدمتها ومؤخرتها، ثم لصقهما بثلاث طبقات من الألياف الزجاجية.

وإن سطح السفينة مصنوع من الخشب الرقائقي المغطى بالألياف الزجاجية، وهناك مقصورات داخلية صالحة للسكن. وجسم السفينة مطلي باللون الرمادي.

السفينة مزوّدة بمحرك يولد قوة 480 واط ويعمل ببطارية قارب. وقد أبحرت السفينة ثلاث مرات فقط ، لأن من الصعب نقل مثل هذا الهيكل الثقيل. وعبرت السفينة مسافة ثمانية أمتار يوم الاحتفال بعيد سلاح البحر الروسي 31 يوليو على طول بركة منتزه" سوموفسكي" في مدينة نيجني نوفغورود.

ويحلم سيرغي أنكوندينوف بإنشاء أسطول مكوّن من خمس أو ست سفن حتى يتمكن من ترتيب عرض بحري صغير في عيد سلاح البحر. ويخطط سيرغي في المستقبل القريب لبناء سفينة إنزال كبيرة من ضمن مشروع 775 بمقياس 1:20.

المصدر: نوفوستي