احتراق شاحنة كوكا كولا في بوخارست

احترقت في العاصمة الرومانية، بوخارست، شاحنة كوكا كولا، التي ترتبط في إذهان الكثيرين بدعايات أعياد الميلاد التي تطلقها الشركة كل عام، ولم يصب السائق بأذى.

وحسبما ذكرته قناة Digi 24 التلفزيونية "اشتعلت النيران في شاحنة كوكا كولا، التي اشتهر هذا النوع منها بالظهور في إعلانات عيد الميلاد الخاصة بالشركة في كل عام. ووقع الحادث الليلة الماضية على طريق جيورجيولوي السريع في بوخارست، وقد تمكن السائق من النجاة، كما استطاع فصل المقطورة التي اشتعلت فيها النيران".

وأضافت: "اشتعلت النيران في الشاحنة المزينة برقائق الثلج أثناء القيادة، وأتت النيران على المقطورة بالكامل، وأخذت تقترب من كابينة القيادة. المقطورة أحرقت تماما. وقد وصلت إلى مكان الحادث سيارات الإطفاء وفريق شاحنات السحب وخدمة الإنقاذ والطوارئ الرومانية. وقد باشر الخبراء العمل لتحديد أسباب الحريق".

المصدر: ريا نوفوستي