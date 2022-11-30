اليوم العالمي للحيوانات الأليفة.. إحصاءات وإرقام

يحتفل العديد من بلدان العالم في 30 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للحيوانات الأليفة (World Day Pets).

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يذكر أن فكرة الاحتفال بهذا اليوم طرحت في المؤتمر الدولي لمؤيدي حركة حماية الطبيعة، الذي عقد في مدينة فلورنسا الإيطالية عام 1931، حيث أعلن حينها العديد من منظمات حماية البيئة عن استعداده لتنظيم احتفالات مختلفة مكرسة لغرس الشعور بالمسؤولية لدى الناس عن جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض، بما فيها الحيوانات الأليفة.

وتشير الإحصائيات، إلى أن هنغاريا تحتل الصدارة بين دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة وروسيا من حيث عدد القطط والكلاب لكل ألف شخص من السكان (245 قطة و288 كلبا)، تليها فرنسا في عدد القطط (234) وتحتل رومانيا المرتبة الثالثة (227) والنمسا (222) ولاتفيا (219). وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية في عدد الكلاب (253)، تليها رومانيا (217) وجمهورية التشيك (210) والبرتغال (205). وتحتل روسيا المرتبة 17 في كلا التصنيفين.

المصدر: تاس + وكالات