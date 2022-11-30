لحظة مرعبة.. لص يحاول خنق سائحة ألمانية في إسبانيا (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه لص وهو يحاول خنق سائحة ألمانية في أحد أزقة مدينة ملقة الإسبانية، في طريق عودتها إلى الفندق الذي تقيم فيه.

وأظهر المقطع اللص الذي لم يكن وحيدا، وهو يفتش جيوب الضحية بعد أن سقطت أرضا، وشريكته تؤمن المكان خوفا من قدوم أحدهم.

وفي هذه الاثناء سمع موظفو الفندق صراخ الضحية في محاولة للدفاع عن نفسها، فهرعوا إلى المكان، لكن الجاني وشريكته هربا خاليي الوفاض.

وبقي موظفو الفندق بجانب السائحة الألمانية حتى استعادت وعيها مرعوبة مما أصابها، وتم إبلاغ الشرطة في الحال، وتجري عمليات البحث عن الجاني.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، ألقي القبض على شريكة اللص.

المصدر: Daily Mail