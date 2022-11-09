بيع "فيراري" قادها مايكل شوماخر بمبلغ قياسي

بيعت سيارة "فيراري" قادها أسطورة الفورمولا واحد الألماني مايكل شوماخر عام 2003 لتحقيق لقبه السادس بمسيرته في مزاد بجنيف اليوم الأربعاء، مقابل مبلغ قياسي بلغ 13.2 مليون دولار.

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وأوضحت دار "سوثبي" للمزادات، بعد تأكيد البيع، أن "فيراري" طراز "إف2003-جي آيه هيكل 229" والتي فاز على متنها "البارون الأحمر" بالعديد من السباقات خلال موسم 2003 حققت "سعرا قياسيا لسيارة فورمولا واحد في العصر الحديث"، لافتة إلى أنه عند إضافة الضرائب والرسوم، وصل السعر النهائي لفيراري 2003 إلى 14.9 مليون دولار.

وهو ما يقرب من ضعف الرقم القياسي البالغ 7.5 ملايين دولار الذي حققته سيارة "فيراري" أخرى قادها شوماخر أيضا خلال موسم 2001، وبيعت من دار سوثبي في نيويورك عام 2017.

ولم يتم الافصاح عن هوية المشتري الذي قدم عرضه عبر الهاتف باتصال من أوروبا بعد حرب مزايدة استمرت أكثر من 40 دقيقة.

جدير بالذكر أن شوماخر حقق خلف مقود هذه السيارة التي وضعت بالاستخدام للمرة الاولى في جائزة اسبانيا الكبرى، الجولة الخامسة من عام 2003، خمسة انتصارات في ذلك الموسم، بدأها على الحلبة الكاتالونية ثم في جوائز النمسا وكندا وإيطاليا والولايات المتحدة الكبرى.

المصدر: "فرانس برس"