سوريا.. شوارع اللاذقية تغرق بالمياه بعد أمطار غزيرة (فيديو)

أعلنت محافظة اللاذقية السورية أن الاختناقات التي شهدتها المدينة اليوم وأدت إلى تشكل السيول في بعض الشوارع، نجمت عن عدم قدرة المصارف المطرية على استيعاب غزارة الأمطار.

وبعد تداول مقاطع فيديو تظهر فيها شوارع وقد غطتها المياه، بينما تقطعت السبل بالمارة، ذكرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن ورشات النظافة "تعمل على إزالة المخلفات التي جرفتها المياه من أتربة وبقايا، وتنظيف المواقع التي شهدت اختناقات".

وأشارت إلى أن تلك الورشات عملت على فتح أماكن الاختناقات وتسليك فتحات التصريف.

وأوضحت أن تلك الاختناقات حدثت "نتيجة عدم قدرة المصارف المطرية على استيعاب الغزارات خلال الذروة المطرية وإغلاق بعضها بالأتربة ومخلفات الأشجار من أغصان وأوراق وبقايا، والأكياس التي تجرفها مياه الأمطار معها".

وقالت إن أمطارا غزيرة شهدتها المحافظة تسببت بحدوث اختناقات في عدد من شوارع المدينة.

وكان سوريون تداولوا صورا ومقاطع فيديو تظهر فيها المياه وقد طافت في شوارع المدينة ما أدى إلى توقف الحركة أمام المارة والسيارات بشكل شبه كامل.

المصدر: RT