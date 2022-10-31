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الثلوج الأولى لهذا العام تغطي موسكو وتعرقل حركة الطيران (فيديو)

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الثلوج الأولى لهذا العام تغطي موسكو وتعرقل حركة الطيران (فيديو)
Sputnik RAMIL SITDIKOV
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شهدت العاصمة الروسية موسكو مساء الأحد 30 أكتوبر الجاري تساقطا للثلوج التي كانت مصحوبة بأمطار ثلجية في بعض الأحيان.

وتبعا لوسائل إعلام روسية فإن الثلوج تسببت بتأجيل وإلغاء أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو".

وفي المجموع تم إلغاء 16 رحلة جوية في مطارات "فنوكوفو" وشيريميتوفو" ودوماديدوفو"، وتم تأجيل 15 رحلة أخرى في تلك المطارات، بينما بقيت الرحلات الجوية ضمن إطار جداولها الزمنية في مطار "جوكوفسكي".

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ومن جهته أشار يفغيني تيشكوفيتس، كبير المختصين في مركز "فوبوس" الروسي لدراسة الطقس إلى "أن موسكو قد تشهد يوم الاثنين 31 أكتوبر أيضا تراكما للجليد في بعض مناطقها، وقد يتشكل غطاء ثلجي على الأرض بسماكة تتراوح ما بين 1 إلى 5 سنتيمترات، وقد يستمر تواجد الجليد في بعض مناطق المدينة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

المصدر:  نوفوستي+وكالات روسية

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