لقطة مقربة لوجه نملة تشعل مواقع الإنترنت!

التقط المصور الليتواني يوجينيوس كافالياوسكاس، صورة وجه نملة "مكبرة خمس مرات تحت المجهر"، تكشف عن عيونها الحمراء ووجهها الغامض بتفاصيل استثنائية.

وأرسلت الصورة إلى مسابقة Nikon Small World Photomicrography، وتم اختيارها كواحدة من 57 "صور متميزة".

Photographer snaps an incredible close-up of an ant's face https://t.co/esFqOccTwu — Daily Mail Online (@MailOnline) October 21, 2022

وقال إريك فليم، مدير الاتصالات وإدارة علاقات العملاء في Nikon Instruments: "كل عام، تتلقى Nikon Small World مجموعة من الصور المجهرية التي تعرض تقنية علمية وفنية نموذجية. هذا العام لم يكن استثناء. ففي تقاطع الفن والعلم، تسلط مسابقة هذا العام الضوء على الصور المذهلة لعلماء وفنانين ومصورين فوتوغرافيين من جميع مستويات الخبرة والخلفيات من جميع أنحاء العالم".

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وفي حديثه إلى Insider، أوضح كافالياوسكاس كيف اصطاد النملة في غابة بالقرب من منزله في تاوراغو، ليتوانيا.

وأوضح قائلا: "أبحث دائما عن التفاصيل والظلال والزوايا غير المرئية. الهدف الرئيسي من التصوير الفوتوغرافي هو أن تكون مكتشفا".

وفي حين أن النملة قد تبدو مرعبة للغاية، يصر كافالياوسكاس على أنه "لا يوجد رعب في الطبيعة".

وقال: "عندما بدأت التصوير الميكروي لأول مرة، اعتقدت أيضا أن كل الخنافس تشبه الوحوش إلى حد ما. لكن الآن، اعتدت على ذلك، وأنا مندهش من وجود العديد من المعجزات المثيرة والجميلة وغير المعروفة تحت أقدامنا".

ولم تكن صورة كافالياوسكاس هي اللقطة المقرّبة الوحيدة التي أظهرتها Nikon. كما ظهرت في فئة "Images of Distinction" صورة لا تصدق لخنفساء الجواهر الحمراء المرقطة ولقطة ملونة لعنكبوت قفز جريء.

المصدر: ديلي ميل