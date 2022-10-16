السلطات السعودية توضح حقيقة ظهور "مخلوق غريب" في أحد المنتزهات (فيديو)

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية حقيقة الفيديو المتداول لمخلوق "غريب" في أحد المنتزهات.

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وفي بيان له، قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهو مركز رسمي يتبع للحكومة السعودية: "إشارة للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه حيوان غريب بمنتزه المربع بمحافظة أحد رفيدة، يؤكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه وبعد إرسال فريق ميداني يوم الأربعاء 12 أوكتوبر 2022 والوقوف على الموقع تبين أن الكائن أحد الكلاب السائبة".

#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية يوضح حقيقة الفيديو المتداول للكائن الذي ظهر بمنتزه المربع بأحد رفيدة. pic.twitter.com/DokP1fkFou — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) October 15, 2022

وأضاف البيان: "ويؤكد المركز في الوقت نفسه متابعته جميع ما ينشر في وسائل الإعلام والتفاعل الفوري معها، مهيبا بالجميع تحري الدقة في النشر والرجوع للمركز في الحالات المتعلقة بالحياة الفطرية والإبلاغ عنها عبر منصة فطري، أو التواصل من خلال جميع المنصات الإعلامية للمركز".

وكان قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو قيل إنه يظهر "مخلوقا غريبا" في المنتزه المذكور وسط تساؤلات حوله.

#الحياة_الفطرية توضح حقيقة الفيديو المتداول للكائن الذي ظهر في منتزه المربع بأحد رفيدة، حيث تبين أنه من الكلاب السائبة. https://t.co/Z57IUS8cVnpic.twitter.com/eX570hpvzf — الموجز السعودي (@saudistuff) October 15, 2022

المصدر: RT