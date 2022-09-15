أصابع الملك البريطاني الجديد تثير حفيظة رواد في الإنترنت

غدت أصابع الملك البريطاني الجديد، تشارلز الثالث، مثار نقاش بين رواد شبكات التواصل الاجتماعي، وعن هذا الأمر كتبت صحيفة نيويورك بوست.

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ولفت انتباه مستخدمي الإنترنت أن للملك البريطاني الجديد أصابع ممتلئة بشكل غير عادي، وهي بلون ضارب إلى الحمرة، وقارنوها بالنقانق.

وكتب أحد المعلقين في لهجة مازحة يقول: "من يستطيع إزالة الخاتم من هذا الإصبع سيصبح الملك القادم!. كما آرثر مع السيف المغروس في الصخر"، فيما قال آخر: "تبدو الأصابع كما لو أنها تنتظر أن تنفجر".

ومع كل ذلك ، اعرب معظم المستخدمين عن قلقهم بشأن صحة الملك، وكتب أحد المستخدمين قائلا: "يجب أن يكون الأمر مؤلما. حركات أصابعه محدودة للغاية"، وافترض آخر تشخيصا يقول: "هذا يشبه جدا التهاب المفاصل الروماتويدي".

ودفع الطبيب غاريت ناي، في مقابلة مع صحيفة ديلي ستار بافتراض يقول إن احمرار وتورم الأصابع ربما يرجع إلى احتقان سوائل في أنسجة جسم الملك.

وفي الوقت نفسه، أشارت النسخة البريطانية من صحيفة "ذا ميرور" إلى أن تشارلز الثالث كانت لديه "أصابع سجق" منذ ولادته تقريبا.

وفي وقت سابق، انتقد قراء صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية العاهل البريطاني لتصرفه بطريقة خشنة، حين انفعل وتفوه بغضب بسبب قلم حبر سائل، حيث تساءل العديد من الأشخاص عما إذا كان الملك الجديد مستعدا لأداء واجباته الملكية الأكثر صعوبة.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، قد توفيت في 8 سبتمبر في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما. وأصبح الأمير تشارلز ملكًا، وأطلق عليه اسم تشارلز الثالث، وحصلت زوجته كاميلا على وضع الملكة.

المصدر: نوفوستي