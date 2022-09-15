العلماء يكشفون عن "وصفة 3 خطوات" لوقف بكاء الرضيع!

يبذل معظم الآباء المرهقين قصارى جهدهم لجعل أطفالهم يتوقفون عن البكاء. والآن، تدعي دراسة أن لديها "وصفة" لتهدئة الرضيع للنوم - وهي بسيطة بشكل مدهش.

ويدعي باحثون من مركز RIKEN لعلوم الدماغ في اليابان أن الحيلة لتهدئة رضيع يبكي هي حمله بين ذراعيك لمدة خمس دقائق، ثم الجلوس معه بين ذراعيك لمدة خمس إلى ثماني دقائق، قبل وضعه في سريره.

وقالت كومي كورودا، معدة الدراسة: "بالنسبة للكثيرين، نحن نولي أمرا بديهيا ونستمع إلى نصائح الآخرين بشأن الأبوة والأمومة دون اختبار الأساليب بعلم صارم. لكننا نحتاج إلى العلم لفهم سلوكيات الطفل، لأنها أكثر تعقيدا وتنوعا مما كنا نظن".

وفي الدراسة، شرع الباحثون في إيجاد حل للبكاء الليلي.

وقالت كورودا: "يعاني الكثير من الآباء من بكاء الأطفال أثناء الليل. هذه مشكلة كبيرة، خاصة بالنسبة للآباء عديمي الخبرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى إجهاد الوالدين وحتى إلى سوء معاملة الرضع في بعض الحالات".

وعلى سبيل المثال، تلتقط الفئران والكلاب والقرود أطفالها الصغار وتبدأ في المشي، ما يتسبب في نوم الرضيع.

وافترض الباحثون أن استجابة النقل قد تساعد أيضا في تهدئة الرضع.

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ولاختبار ما إذا كان هذا هو الحال، قارن الفريق 21 رضيعا يبكون تحت أربعة شروط - تحتجزهم أمهاتهم، أو تحتجزهم أمهاتهم الجالسات، أو مستلقون في سرير أطفال، أو مستلقون في سرير أطفال هزاز.

وكشفت ملاحظاتهم أنه عندما كانت الأم تسير وهي تحمل الطفل، هدأ الطفل الباكي وتباطأ معدل ضربات قلبه في غضون 30 ثانية فقط.

ولوحظ تأثير مماثل عندما وُضع الرضيع في سرير هزاز.

ومع ذلك، عندما حملت الأم الطفل أثناء جلوسها، أو وضعت الطفل في مهد، لم يهدأ الرضيع.

ويشير هذا إلى أن الحمل وحده لا يكفي لتهدئة رضيع يبكي، وبدلا من ذلك، هناك حاجة إلى الحركة لتفعيل استجابة النقل.

وعلى وجه الخصوص، وجد الباحثون أن التأثير كان أكثر وضوحا عندما استمر الإمساك والمشي لمدة خمس دقائق، توقف خلالها جميع الأطفال عن البكاء، ونام نصفهم.

ومع ذلك، عندما حاولت الأمهات وضع أطفالهن في الفراش، استيقظ أكثر من ثلثهم في غضون 20 ثانية.

وبدلا من ذلك، يقترح الباحثون أنه يجب على الأمهات الاستمرار في حمل أطفالهن قبل وضعهم، حتى لو بدا أنهم في نوم عميق.

وبناء على النتائج، يقترح الباحثون "وصفة" من ثلاث خطوات لتهدئة طفل يبكي:

1. امسك الرضيع الباكي وامش معه لمدة خمس دقائق.

2. اجلس وأمسك الرضيع لمدة خمس إلى ثماني دقائق أخرى.

3. ضعه في الفراش.

ويأمل الفريق أن توفر الطريقة حلا فوريا لبكاء الرضع، على الرغم من أنهم غير متأكدين مما إذا كانت ستحسن النوم على المدى الطويل.

المصدر: ديلي ميل