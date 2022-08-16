دراسة: تضخم أسعار الغذاء في المملكة المتحدة يصل إلى ذروته الجديدة!

قالت شركة الاستشارات Kantar ومقرها لندن في دراسة نُشرت يوم الثلاثاء، إن أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة قفزت بأعلى معدل لها منذ أربعة عشر عاما.

ويقول محللو Kantar: "بلغ تضخم أسعار البقالة 11.6٪ خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأنا تتبع البيانات بهذه الطريقة لأول مرة في عام 2008. وكما كان متوقعا، وصلنا الآن إلى ذروة جديدة في تضخم أسعار البقالة، مع منتجات مثل الزبدة والحليب والدواجن على وجه الخصوص تشهد بعضا من أكبر القفزات".

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ووفقا للشركة الاستشارية، فإن هذا يعني أن متوسط ​​فاتورة البقالة السنوية سيرتفع بمقدار 533 جنيها إسترلينيا (640 دولارا أمريكيا) أو 10.25 جنيها إسترلينيا (12.32 دولارا أمريكيا) في الأسبوع.

وتقول Kantar إن الأسعار المرتفعة تدفع البريطانيين إلى تغيير عاداتهم في التسوق، على سبيل المثال، "التسوق بين بائعي التجزئة للعثور على أفضل المنتجات ذات القيمة"، بالإضافة إلى تفضيل فئات السلع ذات الميزانية المحدودة بدلا من العلامات التجارية المعروفة.

وتضيف أنه ليس من المستغرب أن نرى متسوقين يجرون تغييرات في نمط حياتهم للتعامل مع الطلبات الإضافية على ميزانيات أسرهم. وسجلت نطاقات العلامات التجارية الخاصة مستويات قياسية من الشعبية، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 7.3٪ واستحوذت على 51.6٪ من السوق مقارنة بالمنتجات ذات العلامات التجارية، وهي أكبر حصة سجلت على الإطلاق.

المصدر: RT