لماذا يُعتقد أن السرعوف والفراشة والخنفساء تجلب الحظ السعيد؟

تربط العديد من الثقافات بعض أنواع الحشرات بفكرة جلب الحظ السعيد، وغالبا ما تكون هذه الفكرة قد جاءت من خلال الأحداث التاريخية.

وأبرز هذه الحشرات الفراشات والخنافس،ولكن كيف حصلت هذه الأنواع الصغيرة على بطاقة الحظ الخاصة بها ؟

أوضح الدكتور جين كريتسكي عميد العلوم السلوكية والطبيعية في جامعة ماونت سانت جوزيف في سينسيناتي ، أوهايو ، خبير في الإدراك الثقافي للحشرات، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ديجيتال كيف تمت ترجمة هذه التفسيرات عبر التاريخ.

وقال: "الكثير منها مرتبط بالثقافة التي تعتقد أنهم محظوظون، وفي كثير من الحالات تستند هذه الأشياء إلى أحداث حقيقية ربما حدثت في الماضي".

أدرج كريتسكي عددًا قليلاً من أشهر الحشرات المحظوظة، بدءا من الخنفساء.

الخنفساء

يمكن القول إن الخنافس هي أكثر الحشرات شهرة على نطاق واسع عندما يتعلق الأمر بجلب الحظ السعيد، قال كريتسكي إن الخنفساء المعروفة أيضا باسم خنفساء الدعسوقة ،كانت محظوظة لأول مرة خلال العصور الوسطى عندما تفشى وباء حشرة المن في أوروبا.

ثم جاءت الخنفساء وهي "مفترس شره" لحشرة المن وتتغذى على قاعدة الطعام الكبيرة، استطاعت الدعسوقة التقليل من تفشي حشرة المن وأكلتها كلها.

بدأ السكان المحليون يطلقون عليها "حشرات سيدتنا" أو "خنافس سيدتنا" ومن هنا جاء اسم الخنفساء، وأوضح كريتسكي أن وجود خنفساء على الأرض يعتبر "حظا جيدا جدا" لكن قتل خنفساء هو حظ سيء، وقال "لذلك ينبغي تجنب ذلك بأي ثمن".

تمتد أساطير الخنفساء إلى حساب عدد النقاط على ظهر الخنفساء، والذي يُعتقد أنه مؤشر على عدد الأشهر السعيدة التي يُتوقع أن تقضيها إذا هبط اقتربت منك خنافس الدعسوقة

فرس النبي

يعطي فرس النبي المهيب بشكل طبيعي مشاعر روحية، اعتبر كريتسكي أن هذه الحشرات تمثل "صلوات لا تصدق" ، بناء على مكانتها وظهورها في الصلاة، هذا جعل الأنواع رمزا لحسن الحظ للطائفة الكاثوليكية التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى.

وأضوح كريتسكي: "يُعتقد أنها رمز للتقوى والروحانية"، وقد أطلق على هذه الحشرات أيضا في التاريخ اسم "راهبات صلاة" ، وفقا لكريتسكي ، بسبب الحشرة المتوهجة الموجودة أسفل الرأس في بعض أنواع فرس النبي، والتي تشبه العادات التي ترتديها الطوائف الكاثوليكية.

وفقا للخبيرانخفض عدد فرس النبي بشكل ملحوظ بسبب عوامل مثل تغير المناخ واستخدام المبيدات الحشرية العامة ومبيدات الأعشاب".

الفراشة

على الرغم من أن أنواعا مثل فراشة الملك المهاجرة قد تم تصنيفها مؤخرا على أنها مهددة بالانقراض، إلا أن الفراشة الجميلة لا تزال رمزا للحظ السعيد، تم ربط الفراشات بشخصيات الفولكلور مثل الجنيات، وارتبطت بالأحلام والقصص الخيالية.

وأشار كريتسكي إلى أنه استنادا إلى تحول الفراشة، بدءا من كاتربيلر في بداية دورة حياتها، تعد الحشرة رمزا ثابتا للولادة والتجدد.

قال: "فكرة أن هذه الأشياء محظوظة، جزئيا هي أن الكثير من الناس يجدون الإلهام، إنها رموز الجمال، وفي اليونانية القديمة كلمة فراشة هي "نفس" ، والتي تُرجمت إلى روح".

في مصر القديمة كانت الفراشات رمزا رئيسيا للموت والحياة الآخرة وغالبا ما عُثر عليها كنقوش في المقابر.

وأوضح كريتسكي أنه على الرغم من أن المصريين القدماء لم يكن لديهم نفس مفهوم الجنة مثل الأديان الغربية، فإن رؤيتهم للحياة الآخرة كانت مليئة بالجمال والفراشات.

الكريكيت

في بعض الحالات، يمكن اعتبار الصراصير من الآفات الصاخبة، ولكن الحشرة معروفة بأنها تجلب الحظ الجيد لآلاف السنين.

تم تصميم لعبة الكريكيت لتكون بمثابة سحر الحظ في الثقافة الآسيوية في كثير من الأحيان، تم حفظها في أقفاص ووضعت حول المساكن.

قال كريتسكي إنه في كثير من الحالات، تم استخدام الصراصير لحراسة المنازل حيث أن نقيقها كان يهدأ مع اقتراب المتسللين.

تم تضمين الصراصير في العديد من لوحات التمرير الآسيوية ، وخاصة تلك الموجودة في اليابان، كانت الحشرة تعتبر أيضا حظا جيدا في ثقافة الأمريكيين الأصليين، بينما كان يُعتقد أن قتل لعبة الكريكيت هو حظ سيئ.

اليعسوب

يُنظر إلى تجديد حشرات اليعسوب كرمز للثروة عبر التاريخ ، على غرار قصة الفراشة، وتطلب تحول حشرة اليعسوب من الحورية الصغيرة مغادرة مصدر المياه حيث فقس وظهر كيعسوب بالغ.

أضاف كريتسكي أنه في العديد من الثقافات، كان يُعتقد أن حشرات اليعسوب هي الحد الفاصل بين "تغيير الأحلام اللاشعورية" إلى الوعي، وقال: "غالبا ما يُعتقد أنها ترمز إلى الرخاء والسلام والقوة والشجاعة والوئام، ولهذا السبب تعتبر حظا سعيدا."

خنفساء الجعران

خنفساء الجعران هي حشرة محظوظة أقل شهرة، يعود تاريخ خنفساء الجعران إلى مصر القديمة، وكانت بمثابة الصورة الأيقونية للإله خبري، قال كريتسكي إن الاعتقاد كان أن الشمس ستتحرك عبر سماء الصباح عن طريق خنفساء الجعران، تماما كما تتدحرج الخنفساء عبر الرمال، وفقا للأساطير المصرية.

وتابع: "في مصر القديمة شعروا أن عمل الحشرة في الحياة الواقعية يرمز إلى معناها اللاهوتي"، وأوضح كريتسكي أن التمائم المنحوتة في الصلصال على شكل خنافس الجعران كانت تُخيط في كثير من الأحيان في كتان المومياوات، والعديد من الحالات في أعلى الكتف الأيسر وفي جيب الصدر، "للمساعدة في ضمان الولادة من جديد".

المصدر:nypost