خبيرة توضح ما تعنيه أكثر 4 كوابيس شيوعا مؤخرا

تعد الأحلام إحدى أكثر جوانب النوم غموضا وتعقيدا، وفي بعض الأحيان، قد تكون هذه الرؤى مخيفة ومزعجة، وهو ما يسمى بالكوابيس.

ويشير علم النفس إلى أن الأحلام قد تكون وسيلة للعقل لإطلاق الأفكار والمشاعر المكبوتة. وتتضمن الأحلام مزيجا غنيا من الصور والاستعارات والعواطف، والتي غالبا ما تحدث بشكل سيء عندما نرى الكوابيس.

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وبينما لا يستطيع العلماء تحديد السبب الدقيق لرؤيتنا للكوابيس، إلا أنهم تمكنوا من ربط عدة عوامل بزيادة احتمالية وجود أحلام مخيفة، والتي تحدث غالبا أثناء نوم حركة العين السريعة (REM).

وتشمل هذه العوامل المحفزة: التوتر أو القلق، والصدمات، والحرمان من النوم، وبعض الأدوية، وإساءة استخدام العقاقير، والاستهلاك العالي للكتب والأفلام المخيفة، وفقا لمؤسسة "مايو كلينك".

ومن بين العديد من الألغاز المحيرة المتعلقة بالأحلام، وعلى وجه الخصوص الكوابيس، نجد تكرار بعض الصور والمواضيع التي يراها الناس في أحلامهم في جميع أنحاء العالم.

وبحسب تيريزا تشيونغ، الخبيرة الرائدة في مجال الأحلام، فإنه بحسب عمليات البحث على "غوغل" في المملكة المتحدة، هناك أربعة من أكثر الكوابيس شيوعا خلال الأسبوع الماضي، والتي قد يكون لها معنى رمزي ينعكس على الواقع. مشيرة إلى أنها لا تتطلب بالضرورة الشعور بالقلق أو الخوف حيالها.

وأشارت تيريزا: "كل حلم فريد وغير عادي .. وتعني هذه الأحلام أن هناك مشاعر أو مواقف في حياتك اليقظة الحالية، والتي تواجه صعوبة في معالجتها بشكل كامل. ولا يجب أن تخاف من الكوابيس".

وأضافت أنه إذا كنت تحلم بصور مروعة، فذلك لأن عقلك يعرف أنه من المرجح أن تتذكرها وتتأمل في معناها أكثر مقارنة بالأحلام اليومية.

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إليك أكثر الكوابيس شيوعا وما تعنيه بالفعل:

1. القتل

هذا حلم مؤلم للغاية، ويمكن أن يجعلك تشعر وكأنك تقاتل من أجل حياتك.

وقالت تيريزا: "الحلم الذي ينطوي على القتل يمكن أن يعني تغييرا غير متوقع مفروضا عليك".

2. نهاية العالم

قد تكون هذه الكوابيس لدى الكثير من الناس أثناء جائحة الفيروس التاجي، بسبب مقدار عدم اليقين المحيط بهم.

وقالت تيريزا إنه إذا كان لديك حلم يتضمن نهاية العالم، فقد يكون ذلك علامة على أن عقلك الباطن يشعر أن كل شيء يتغير في حياتك وقد حان الوقت لبداية جديدة.

3. سقوط الأسنان

يفسر كبار السن رؤية هذا الحلم على أنه يعني الحمل، لكن تيريزا تقول إنه يمكن أن يكون هناك تفسير مختلف لهذا، موضحة: "قد يعني ذلك أنك قلق بشأن الشيخوخة أو مظهرك، أو حتى أن لديك غضبا غير واضح في داخلك".

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4. الغرق

قالت تيريزا إن أحلام الغرق شائعة جدا ويمكن أن تكون مزعجة، "ومع ذلك، فإنها عادة ما تكون علامة على شعورك بالإرهاق العاطفي".

ورغم من أن هذه الكوابيس قد لا تكون سببا يدعو للقلق، إلا أن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة على تجنبها.

وقالت كاثرين هول، أخصائية نفسية في النوم من Somnus Therapy، إن هناك خمسة أشياء يمكن القيام بها لتجنب الكوابيس المخيفة.

وأوضحت أن الالتزام بروتين نوم جيد، مثل الحفاظ على وقت محدد للذهاب إلى السرير ووقت الاستيقاظ، يعد أمرا أساسيا لأن هذا سيقلل من التوتر المرتبط بالنوم المضطرب.

وتابعت هول أن تضمين عملية الاسترخاء اليومية مثل اليقظة يمكن أن يساعد أيضا، بالإضافة إلى تدوين مشاعرك.

وأوضحت أنه يجب عليك أيضا تجنب الكحول: "الكحول هو مانع لنوم حركة العين السريعة ويسبب انخفاضا عاما في نوم حركة العين السريعة، المعروف أيضا باسم نوم الأحلام. وعندما يبدأ الكحول في التلاشي، فمن المألوف تجربة أحلام أو كوابيس حقيقية".

ولكن إذا أصبحت الكوابيس متكررة ومستمرة، فعليك طلب المساعدة من أجل اكتشاف المشكلة الأساسية.

المصدر: ذي صن