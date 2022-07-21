إطلاق اسم زيلينسكي على نوع من اللافقاريات البحرية عثر عليها في إثيوبيا

أطلق العلماء على نوع جديد من اللافقاريات البحرية اسم Ausichicrinites zelenskyyi تكريما للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.





وتشير مجلة Royal Society Open Science العلمية، إلى أن بقايا هذا الحيوان المتحجرة ( زنبق البحر- Ausichicrinites zelenskyyi) عثر عليها العلماء في إثيوبيا وأطلقوا عليها اسم زيلينسكي تثمينا لـ "شجاعته وجرأته".

Royal Society Open Science

ويذكر أن بقايا هذا الحيوان تعود إلى العصر الجوراسي (قبل 145 -201 مليون عام) وارسلت عام 2021 إلى بولندا لدراستها بصورة مفصلة.

المصدر: نوفوستي