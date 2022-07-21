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إطلاق اسم زيلينسكي على نوع من اللافقاريات البحرية عثر عليها في إثيوبيا

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إطلاق اسم زيلينسكي على نوع من اللافقاريات البحرية عثر عليها في إثيوبيا
AP
فلاديمير زيلينسكي
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أطلق العلماء على نوع جديد من اللافقاريات البحرية اسم Ausichicrinites zelenskyyi تكريما للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.



وتشير مجلة Royal Society Open Science العلمية، إلى أن بقايا هذا الحيوان المتحجرة ( زنبق البحر- Ausichicrinites zelenskyyi) عثر عليها العلماء في إثيوبيا وأطلقوا عليها اسم زيلينسكي تثمينا لـ "شجاعته وجرأته".

إطلاق اسم زيلينسكي على نوع من اللافقاريات البحرية عثر عليها في إثيوبيا
Royal Society Open Science
زنبق البحر - Ausichicrinites zelenskyyi

ويذكر أن بقايا هذا الحيوان تعود إلى العصر الجوراسي (قبل 145 -201 مليون عام) وارسلت عام 2021 إلى بولندا لدراستها بصورة مفصلة.

المصدر: نوفوستي

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