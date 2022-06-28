ماركة عالمية تدعم المثليين جنسيا وحملة مقاطعة لها في الوطن العربي

أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة ماركة الأزياء "شي إن" إثر إعلانها عبر حساباتها على "إنستغرام" عن دعم المثليين عن طريق إصدار ملابس بألوان العلم الخاص بهم.

وانتشر وسم #مقاطعة_شي_إن في الوطن العربي، على "تويتر"، وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة التطبيق الخاص بالشركة عن هواتفهم المحمولة، وذلك بسبب دعمها للمثلية الجنسية، واعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الاستمرار في شراء الملابس من "شي إن" هو دعم صريح للمثليين.

#مقاطعه_شي_ان ❌❌❌❌ #boycott_shein I will never buy a thing from them ever again 👎🏼 pic.twitter.com/EZIvYgLxal — سارة النجادة (@AlnejadahSara) June 26, 2022

ونشرت الماركة عبر "انستغرام" صورا لمجموعة الملابس الجديدة التي تدعم المثليين وكتبت: "كونوا صادقين مع أنفسكم، احتفلوا بالحب، تقبلوا بعضكم البعض".

المصدر: RT+Social media

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