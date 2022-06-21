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فاشينيستا سعودية تحتفل بتصدر فلاترها ترند "سناب شات"

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فاشينيستا سعودية تحتفل بتصدر فلاترها ترند
RT @ModelRoz
العارضة والمشهورة السعودية "مودل روز"
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احتفلت إحدى الفاشينيستات السعوديات المقيمات في الولايات المتحدة بتصدر اسمها قائمة أبرز وأهم المواضيع الأكثر تداولا مؤخرا في تطبيق "سناب شات".

ونشرت العارضة والمشهورة السعودية "مودل روز" عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" صورة تشير إلى تصدرها قائمة ترندات التطبيق، مع الإشارة لذلك.

وعلقت "مودل روز" على تلك الصورة قائلة: "فلاتري ترند للي لسه ما جربهم جربوهم وقولولي رايكم بهالسنابة"، مع إدراج رابط لتلك الفلاتر الخاصة بالعارضة السعودية.

فاشينيستا سعودية تحتفل بتصدر فلاترها ترند
فاشينيستا سعودية تحتفل بتصدر فلاترها ترند مودل روز

يذكر أن "مودل روز" من العارضات السعوديات المثيرات للجدل، والتي تحل باستمرار على قائمة الترند بسبب الظروف التي تدفع بها للسطح باستمرار سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

وتصدرت صورة الفاشينيستا السعودية المقيمة في لوس أنجلوس مؤخرا غلاف مجلة "فوغ" الإيطالية التي تهتم بالأزياء وبأخبار المشاهير حول العالم، وهو ما جعل روز تنشر مقطعا للتعبير عن فرحتها بتلك الخطوة.

المصدر: وسائل إعلام + مواقع تواصل اجتماعي

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