وهم بصري يجعل عقلك غير قادر على تمييز حقيقة ما يُصوره

امتد سحر الأوهام البصرية حول العالم لقرون عدة، ووصفها الفلاسفة اليونانيون بأنها خدع تمارسها علينا حواسنا وعقولنا.

وفي الواقع، يحدث الوهم البصري عندما تعطي المعلومات التي تجمعها العين المجردة بعد معالجتها بواسطة الدماغ، نتائج لا تتطابق مع المصدر أو العنصر الوهمي، وهذا هو السبب في أن الوهم البصري عادة ما يشار إليه على أنه "خدعة للعين".

tiktok.com/@pasillusion

ومثال على ذلك، وهم بصري حقق انتشارا واسعا عبر "تيك توك" يجعلك ترى سفينة في البحر، إلا أن الصورة الحقيقية لا علاقة لها بما تراه.

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وأوضح Pasillusion، حساب "تيك توك" الذي نشر الصورة، أنها مختلفة تماما عما نراه، وكانت حقيقتها أمرا مفاجئا للجميع.

وعلى الرغم من أن الصورة تبدو كأنها لقطة من قمر صناعي لسفينة في البحر، إلا أنه عندما تعيد النظر بتمعن ستكتشف أنها "ليست كما تعتقد" وأقل إثارة وفقا لـ Pasillusion.

وكشف Pasillusion لمتابعيه أنها مجرد أريكة من الجلد بها شق، وإذا نظرت إلى الصورة الآن مرة أخرى فسيبدو ذلك واضحا للغاية.

المصدر: ذي صن