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المطبخ الجزائري يحتل المرتبة الأولى كـ "ألذ" مطبخ عربي

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المطبخ الجزائري يحتل المرتبة الأولى كـ
Globallookpress © gourmet-vision
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استطاع المطبخ الجزائري الحصول على المرتبة الأولى عربيا في الطبخ اللذيذ في التصنيف الذي أصدرته موسوعة TasteAtlas مؤخرا.

وحلت الجزائر في المرتبة 26 عالميا ضمن قائمة ضمت أفضل 50 مطبخا من دول عدة من مختلف قارات العالم، واحتلت المرتبة الثانية خلف جنوب أفريقيا المتصدرة لدول القارة السمراء، وتفوق المطبخ الجزائري على مطابخ 5 دول عربية في القائمة، وجاء في المرتبة الثانية المغرب "31عالميا" و سوريا في المرتبة الثالثة عربيا و"35 عالميا" ولبنان في المرتبة الرابعة عربيا وتونس في المرتبة الخامسة ومصر السادسة عربيا.

ويعتبر Tasteatlesدليل سفر تجريبي للمطبخ التقليدي يجمع بين الوصفات ومراجعات الطعام والمقالات البحثية لمشاركة نكهة عالمية للمطبخ.

وقام دليل الطهي بتسليط الضوء على العديد من الأطعمة الجزائرية بفضل القائمة المنشورة على موقعه على الإنترنت حيث يتم تقديم التخصصات المختلفة مع بعض الأوصاف.

وتضم القائمة بعض الأطعمة و الوصفات الجزائرية المشهورة جدا مثل الرشتا ، الشوربة ، الشخشوخة أو الكسكس الأساسي.

المصدر:algerie360

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