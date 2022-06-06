مضيفة طيران تكشف عن أكبر خمسة أخطاء يرتكبها المسافرون

كشفت مضيفة طيران عن خمسة أشياء لا ينبغي فعلها أبدا بصفتك راكبا، ولعلك فعلت إحداها بالفعل على الأقل دون دراية.

وشاركت ديانا كاسترو، التي عملت مضيفة طيران منذ 16 عاما، بعض أكبر الأخطاء التي يرتكبها الكثير من الركاب، ويبدأ أحدها بمجرد الصعود إلى الطائرة، موضحة أن إحدى أكبر الطرق لتعطيل الرحلة هي سد الممر.

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وأوضحت: "عند الصعود، من المهذب أن تتقدم خطوة داخل صف الجلوس وتسمح للركاب الآخرين بالمرور خلفك. ولا بأس أن تستغرق بضع دقائق إضافية لتكون مستعدا، ولكن يرجى الدخول إلى الممر وانتظر هدوء حركة المرور".

وأشارت المضيفة إلى ضرورة الالتزام بقاعدة الابتعاد عن الطريق هذه حتى في منتصف الرحلة، أي البقاء جالسا في مقعدك وعدم مد بعض الأجزاء من جسمك إلى الممر.

وأوضحت ديانا: "عندما تتدلى أجزاء من الجسم في الممر، يمكن للمضيفات التعثر والإصابة. وليس هذا فقط، ولكن يمكن أن تتأذى - خاصة من العربة".

وأكدت أنه رغم تضاءل مساحة المقاعد، إلا أنه "ما يزال من الجيد اتباع قواعد السلوك في استخدام الطائرة للابتعاد عن الممر".

وهناك خطأ فادح آخر يرتكبه الركاب، وهو متى يستخدمون سماعات الأذن أثناء الرحلة.

وأوضحت المضيفة: "بالتأكيد، إنها رائعة للترفيه عندما تكون على متن الطائرة - ولكن يجب إزالتها عند التحدث إلى المضيفات. فلدى مضيفات الرحلة الكثير من الأشخاص للاعتناء بهم، ومن المهذب أن تكون مستعدا عندما يصلون إلى صفك".

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وقالت ديانا أنه من الضروري الانتباه إلى قوة الصوت عند الاستماع إلى الموسيقى أو التحدث إلى شخص ما.

وشرحت: "لن ترغب في أن يقوم شخص ما بجوارك بتفجير شيء لا تهتم بسماعه. إنه ليس عدلا حقا".

وأخيرا، إذا كنت مريضا أثناء الرحلة، فلا تسلم أكياس القيء إلى الطاقم، حيث تنصح ديانا بوضعها تحت مقعدك.

وقالت: "يمكننا إعطاؤك حقيبة إضافية لتغليفها، لكن من فضلك لا تقدم كيس القيء هذا في يدي مضيفة الطيران".

المصدر: ذي صن