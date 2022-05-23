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فيديو صادم لأسد يهاجم حارس حديقة حيوان ويلتهم إصبعه

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فيديو صادم لأسد يهاجم حارس حديقة حيوان ويلتهم إصبعه
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انتهت مزحة قام بها أحد حراس حديقة حيوان جامايكا، بوضع يده في فم أسد والعمل على مضايقته بلحظات رعب حقيقة عندما هاجمه الأسد وعمل على قضم إصبعه أمام الزوار.

وانتشر مقطع الفيديو الصادم على مواقع التواصل الاجتماعي، و يظهر الحارس وهو يحاول التباهي أمام الزوار بقدرته على وضع يده في فم الأسد ولكنه لم يتوقع أن وراء زمجرة الأسد انزعاج حقيقي من هذه الحركة ما دفعه لقضم إصبع الحارس.

وعلقت شاهدة عيان على الحادثة قائلة لصحيفة جامايكا أوبزرفر: "عندما حدث ذلك، اعتقدت أنها مزحة، لم أكن أدرك خطورة الأمر لأن وظيفتهم هي تقديم عرض، ولكن عندما سقط على الأرض، أدرك الجميع أن الأمر خطير، بدأ الجميع في الذعر".

كما أوضحت أنه رغم إصابات الحارس، تمكن من الابتعاد والصعود إلى شاحنة قبل أن ينطلق فيها، إلى أقرب مستشفى على ما يبدو.

وأشارت الزائرة إلى أن الجلد اختفى بالكامل، فضلاً عن أول مفصل من إصبعه.

المصدر: THE SUN

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