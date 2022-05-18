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اللاعب الألماني من أصول تركية غوندوغان يتزوج عارضة الأزياء التونسية سارة العرفاوي (صورة)

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اللاعب الألماني من أصول تركية غوندوغان يتزوج عارضة الأزياء التونسية سارة العرفاوي (صورة)
RT / instagram.com/sarabenamira
عارضة الأزياء التونسية سارة العرفاوي
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أعلن لاعب خط الوسط الألماني ذو الأصول التركية إلكاي غوندوغان عبر تدوينة على "إنستغرام"، زواجه بعارضة الأزياء والمصممة التونسية الفرنسية سارة العرفاوي، بعد فترة خطوبة امتدت لسنتين.

ونشرت سارة العرفاوي عبر حسابها بموقع "إنستغرام" صورة رفقة زوجها وأرفقها بتعليق قالت فيه: "لقد تزوجنا نحن حقا سعداء.. لا نستطيع الانتظار للاحتفال مع عائلاتنا وأصدقائنا".

يذكر أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت مساء الثلاثاء أن غوندوغان (31 عاما) أصبح له الحرية في البحث عن الانضمام إلى فريق آخر هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الانجليزي.

وكان غوندوغان قد انضم إلى السيتي قادما من بوروسيا دورتموند عام 2016.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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