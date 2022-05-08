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تركيا.. ذئاب تجتاح حظيرة خراف وترتكب مجزرة (صورة)

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تركيا.. ذئاب تجتاح حظيرة خراف وترتكب مجزرة (صورة)
Gettyimages.ru
تركيا.. ذئاب تجتاح حظيرة خراف وترتكب مجزرة
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هاجم قطيع من الذئاب حظيرة للخراف بولاية ملاطيا جنوبي تركيا، متسببا بنفوق وإصابة العشرات منها.

وأكد لطفي شاهين مختار منطقة علي جان للأناضول، أن مزرعة مربي الماشية أوندار شاهين تعرضت لهجوم من قبل الذئاب ليلة السبت - الأحد.

وأشار لطفي شاهين إلى أن قوات الدرك تفقدت مكان الواقعة.

وأوضح أن هجوم الذئاب أسفر عن نفوق 162 خروفا وإصابة 36 وفقدان 10.

وأعرب شاهين عن تعاطفه وتعاطف سكان المنطقة مع مربي الماشية أوندار شاهين، وأكد زيارة رئيس البلدية له ومواساته.

المصدر: الأناضول

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