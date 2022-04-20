ميس حمدان متهمة بالإساءة إلى المغرب

تعرضت الفنانة الأردنية ميس حمدان لحملة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إشارتها إلى العاصمة المغربية الرباط بحركة "ربّاط الحذاء"، في برنامج المسابقات التي تقدمه ساعة حظ.

وأثناء محاولة ميس حمدان مساعدة متسابق تردد بالإجابة حول اسم عاصمة المغرب، في فقرة جغرافيا ضمن المسابقة التي تعرض على شاشة قناة عمان TV، حيث حاولت تبسيط الإجابة وتقريبها إليه، بسؤاله عن كيفية ربطه لحذائه، ليجيبها بصوت عال " الرباط".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستياءهم من الأسلوب الذي اتبعته ميس، مؤكدين أن تصرفها يعتبر إهانة لاسم عاصمة المغرب، واتجه عدد من المنتقدين إلى الحديث عن عدم كفاءة ميس في تقديم البرامج التلفزيونية.

الإعلام الأردني إلى أين...؟!

المشكلة يوجد الكثير من الكفاءات ولكن لا يتم إستغلالهم بالطريقة الصحيحة، فيتصدر التافهون والذين لا يملكون حتى الموهبة البرامج.

عينة من البرامج الرمضانية 😲#الأردن#رمضان#ميس_حمدانpic.twitter.com/cBrGwUKHsP — فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) April 13, 2022

المصدر: RT+Social media