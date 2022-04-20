واقعة غريبة في مصر.. مواطن "يقضم إصبع" مديره والأمن يتحرك

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عامل قام بقضم "إصبع مديره" في العمل داخل مطعم بحي الزمالك في منطقة القاهرة.

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وقام العامل في واقعة غريبة بقضم إصبع مديره بسبب توبيخه في العمل، أمام زملائه، وفر المتهم هاربا.

وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، وعامل آخر بالمطعم، بسبب توبيخ الضحية للمتهم لتكاسله عن العمل، مما جعل المتهم يقوم بقضم أصبع المجني عليه الذي يترأسه في العمل داخل المطعم، وفر هاربا، لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.

المصدر: اليوم السابع