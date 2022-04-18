الكشف عن طريقة موثوقة لإحداث أحلام واضحة!

ربما يكون الشيء الأكثر روعة في الأحلام الواضحة - حيث يدرك الحالم أنه يحلم - هو مدى واقعية تلك الأحلام.

وكشفت دراسة نُشرت في عام 2018 عن إحدى أكثر الطرق فاعلية حتى الآن للحث على الحلم الواضح.

وبناء على أبحاثهم السابقة، أراد الباحثون في جامعة ويسكونسن-ماديسون ومعهد لوسيدتي في هاواي، التحقيق في الكيفية التي يمكن بها للمواد الكيميائية المسماة مثبطات أستيل كولينستراز (AChEls) أن تعزز الأحلام الواضحة.

ويُعتقد أن الناقل العصبي أستيل كولين يساعد في تعديل نوم حركة العين السريعة، ويساعد هذا المركب على التجمع في الدماغ عن طريق تثبيط إنزيم (يسمى أستيل كولينستراز) الذي يثبط نشاط أستيل كولين.

وكما يحدث، فإن الدواء الشائع المستخدم لعلاج تدهور الذاكرة في مرض الزهايمر - المعروف باسم غالانتامين - هو AChEI سريع المفعول مع آثار جانبية خفيفة فقط، لذلك قام الباحثون بتجنيد 121 مشاركا لمعرفة تأثير الدواء على الأحلام الواضحة.

وعندما جمع بين هذا التدريب المعرفي والغالانتامين، بدأت الأشياء الواضحة في الحدوث.

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وعلى مدار ثلاث ليال متتالية، تناول المشاركون جرعات متزايدة من الدواء، بدءا من العلاج الوهمي، ثم 4 مغم، ثم 8 مغم في الليلة الأخيرة.

وكل ليلة، استيقظ المشاركون بعد 4.5 ساعات من إطفاء الأضواء، ومارسوا تقنيات تحفيز أحلامهم، وتناولوا كبسولاتهم، وعادوا إلى النوم.

ويبدو أن الجمع بين تقنية الحث المقترن بدواء الزهايمر يساعد بالفعل في تحفيز الأحلام الواضحة، وأعطت الجرعة الأعلى نتيجة أقوى.

وأثناء تناول الدواء الوهمي "النشط" (0 ملغ من غالانتامين ولكن لا يزال يستخدم تقنية MILD)، أبلغ 14% من المشاركين عن حلم واضح، لكن هذه زادت إلى 27% عند تناول 4 ملغ وارتفعت إلى 42% بجرعة 8 ملغ.

وكتب الباحثون في بحثهم: "نتج عن هذا البروتوكول المشترك أن 69 من أصل 121 مشاركا (57%) نجحوا في تحقيق حلم واضح في ليلة واحدة على الأقل من بين ليلتين على جرعة نشطة من الغالانتامين. وهذا البروتوكول هو أحد أكثر الطرق فاعلية لإحداث الأحلام الواضحة المعروفة حتى الآن، وهو يبشر بجعل الحلم الواضح متاحا لعدد أكبر من السكان".

وهذا مهم لأنه بالإضافة إلى مساعدة الناس على الاستمتاع بأحلام رائعة حيث يمكنهم المساعدة في التحكم في ما يحدث، يمكن أن يساعد البحث أيضا في شرح الروابط بين الأحلام الواضحة والوعي ومساعدة الناس على مواجهة مخاوفهم ومعالجة الصدمات أثناء النوم بأمان.

وأوضح عالم النفس دنهولم أسبي، من جامعة أديلايد في أستراليا، والذي لم يكن مشاركا في الدراسة، لمجلة "نيو ساينتست": "حققت هذه الطريقة الجديدة أخيرا معدل النجاح الذي نحتاجه لنكون قادرين على إجراء بحث صحيح عن الأحلام الواضحة". .

وحتى نعرف المزيد عن أمان هذه التقنية، لا ينبغي لأحد أن يقوم بتجربة غالانتامين بمفرده. ولكن بمجرد إجراء المزيد من الأبحاث، قد تثير هذه النتائج في النهاية عالما لا حدود له تقريبا من المرح والمغامرة الخيالية.

وأبلغ عن النتائج في PLOS One.

المصدر: ساينس ألرت