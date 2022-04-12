في آخر ظهور مثير.. ريهانا تتحدث عن الموضة والأمومة مع اقتراب موعد الولادة (صورة)

حسن استغلال الوقت ليس معروفا عن النجمة الأمريكية من أصول باربادوسية ريهانا، والأمر ينطبق أيضا على الحمل، وهذا ما قررت إعلانه على العالم أجمع.

فقد قالت النجمة الأمريكية لمجلة "فوغ" عن أمومتها المنتظرة "تخطيط؟ لا يمكنني أن أقول تخطيط.. لكنني بالتأكيد لم أكن أخطط للعكس.. لا أعرف متى يحين موعد تبويضي أو أي نوع من تلك الأمور.. كنا نقضي وقتا ممتعا فقط.. ثم ظهر الأمر في اختبار (الحمل)".

وفي الثلث الثالث من حملها، لم تخف نجمة الموسيقى والموضة وصناعة الجمال حملها منذ أعلنت هي وصديقها آساب روكي انتظارهما مولودا في أواخر يناير من خلال صورة شتوية نشراها في أحد شوارع نيويورك، ومنذ ذلك الوقت، تصدرت ريهانا صفحات مجلات الموضة في ميلانو وباريس وهي ترتدي أزياء تكشف عن بطنها.

وتقول ريهانا "جسدي يصنع أشياء مذهلة الآن ولن أخجل من ذلك.. يجب أن يكون هذا الوقت احتفاليا، لأنه ما الذي يجبرك على إخفاء حملك؟".

ومقابلة الغلاف التي نشرت الثلاثاء ظهرت فيها ريهانا، 34 عاما، ببذلة جسم كاملة من الدانتيل الأحمر من تصميم آلايا وبقفاز طويل، وهذا المظهر يعد واحدا من مظاهر مختلفة تكسر القواعد استغلتها ريهانا للاحتفاء ببطنها المنفوخ.

وتتمنى ريهانا لكل أحبائها المقربين الوجود معها في غرفة الولادة لكن هذا ينافي قواعد الحماية من كورونا.

وقالت "ربما سيكون هناك حافلة حفلات متوقفة ألد فيها أو شيء كهذا"، وأوضحت أن أكثر ما يخيفها هو اكتئاب ما بعد الولادة "هل سأشعر أنني خارجة عن السيطرة عاطفيا؟ تلك هي القصص التي أسمعها من النساء وتخيفني".

ولم تكشف النجمة عن مكان ولادة طفلها أو موعد الولادة.

Rihanna pour le Vogue américain 🥰 pic.twitter.com/Y2KpYRg85m — Céline Nse (@ceeyline) April 12, 2022

المصدر: أ ب