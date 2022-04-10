مطاردة هوليوودية للصوص الأبقار في الهند (فيديو)

شهدت مدينة جورجاون الهندية مطاردة مثيرة أشبة بالأفلام الهوليودية، اذ تمكنت الشرطة من الإيقاع بلصوص ماشية بعد ملاحقة خطرة على طول 22 كم.

وبدأت المطاردة المثيرة التي وثقها فيديو في ولاية هاريانا، يظهر ملاحقة الشرطة لصوص قادوا شاحنتهم المحملة بأبقار مهربة، عندما دخلوا مدينة جورجاون من حدود دلهي.

ولاحقت عربات الشرطة اللصوص وأطلقت عليهم النيران في محاولة لإيقافهم، لكن المتهمون استمروا في قيادة الشاحنة بسرعة عالية، في جميع نحاء المدينة، حتى بعد ثقب إطارات الشاحنة.

وفي محاولة بائسة لتشتيت انتباة الشرطة قام اللصوص بإلقاء جميع البقرات المهربة على الطريق خلال هروب الشاحنة التي كادت تسقط على جانبيها عدة مرات، لكن الشرطة واصلت المطاردة الخطرة على طول 22 كم، وفق السلطات.

A video of Indians who stole cattle, so the police started chasing them with pistols, and the thieves responded by throwing cows from their cart to hinder them, just like movies.



The incident took place in Gurgaon, Haryana state, India, and they were eventually arrested. pic.twitter.com/HbP7gTHkhl — THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) April 10, 2022

ويشاهد في فيديو متداول للواقعة، الشرطة وهي تحاول محاصرة اللصوص الذين أيقنوا أن محاولتهم المستميتة للهروب لن يكتب لها النجاح، بعدما لم تعد الشاحنة تقوى على التحرك، بعد انفجار الإطارات.

وفي النهاية استسلم اللصوص وعددهم 5 أفرد، للشرطة التي عثرت بحوزتهم على أسلحة نارية ورصاصات.

وتشيع عمليات سرقة الأبقار في ولاية هاريانا رغم قوانينها الصارمة، لكن عمليات السرقة فيها آخذة في التصاعد.

المصدر: وكالات