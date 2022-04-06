فان دام يتحصل على جواز سفر دبلوماسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية

تحصل الممثل البلجيكي ونجم هوليوود جان كلود فان دام، يوم الأربعاء، على جواز سفر دبلوماسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" المحلية بأن "نائب وزير الخارجية سامي أدوبانغو قدم، نيابة عن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، جواز سفر دبلوماسي للممثل والمخرج والمنتج السينمائي، وممارس فنون الدفاع عن النفس البلجيكي، جان كلود فان دام".

وقال الممثل البلجيكي بعد استلامه الجواز "أشكر الكونغو على الترحيب بي بكل حب. إنه لمن دواعي اعتزازي أن أحصل على جواز السفر هذا كسفير. سأكون سفيرا من وجهة نظر الرياضة والصحة والثقافة، وسفيرا للحياة البرية، لدعم البيئة والحيوانات والطبيعة".

المصدر: "بوليتيكو"