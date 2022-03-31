لص يقتحم منزل عائلة بيكهام

اقتحم لص مقنع منزل آل بيكهام الذي تبلغ تكلفته 40 مليون جنيه إسترليني في غرب لندن، بينما كانوا نائمين، وقام بسرقة سلع من ماركات عالمية وأجهزة كهربائية، تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات.

وحسب المعلومات فإن نجم الكرة الإنجليزية السابق، ديفيد بيكهام (46 عاما) وزوجته فيكتوريا (47 عاما) كانا في المنزل في ذلك الوقت، مع ابنتهما هاربر البالغة من العمر 10 سنوات، عندما اقتحم اللص المنزل من نافذة إحدى غرف نوم في الطابق العلوي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" إن كروز بيكهام (17 عاما) اكتشف أن لصا كان في المنزل عندما عاد إلى المنزل، ووجد زجاج النافذة متناثرا على الأرض، وعلى الإثر قام بتنبيه والده الذي اتصل هاتفيا برقم الطوارئ.

وقال مصدر للصحيفة: "اللص خرج من المنزل من نفس النافذة التي دخله منها، وأخذ معه عددا من الأشياء.. لكن لحسن الحظ فإن ما تمت سرقته ليست له قيمة عاطفية كبيرة بالنسبة للعائلة"، مشيرا إلى أن "كاميرات المراقبة رصدت اللص المقنع وهو يتسلق البوابة في مقدمة المنزل، ومن ثم دخل من غرفة نوم إضافية".

وكانت عائلة بيكهام اشترت المنزل في لندن المكون من أربعة طوابق في عام 2013 مقابل 31 مليون جنيه إسترليني وأنفقوا ما يقدر بنحو 8 ملايين جنيه إسترليني في ترميمه.

ويحتوي المنزل على صالة ألعاب رياضية وقبو نبيذ خاص به، بالإضافة إلى أماكن منفصلة كان يعيش فيها ابنهم الأكبر بروكلين (23 عاما) قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة مع خطيبته نيكولا بيلتز (27 عاما).

المصدر: "الإندبندنت"