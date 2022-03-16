 
مباشر

موسوعة غينيس: البطاطس النيوزيلندية العملاقة "مغشوشة"!

متفرقات

موسوعة غينيس: البطاطس النيوزيلندية العملاقة
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sm0z

تبدد حلم زوجان نيوزيلنديان يعتقدان أنهما اكتشفا أكبر حبة بطاطس بالعالم في مزرعتهما الصغيرة، بعد أن قامت موسوعة غينيس بتحليل العينة لتجد أنها درنة يقطين وليست من فصيلة البطاطس.  

وكان الزوجان قد أرسلا صورا وعينات لحبة البطاطس التي اكتشفاها في منزلهما، إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتقوم بالاختبارات العلمية، ليأتي رد الموسوعة بعد أشهر بأن العينة التي أرسلت هي درنة نوع من القرع ولا تنتمي إلى فئة البطاطس، ليتم استبعاد الزوجان من الحصول على رقم قياسي يخول حبة البطاطس خاصتهما بالفوز.   

إقرأ المزيد
أردني ممتطيا حمارا يلتزم بقواعد السير (فيديو)
أردني ممتطيا حمارا يلتزم بقواعد السير (فيديو)

وقال كولين كريج براون الذي اكتشف الدرنة عندما كان يعمل في الحديقة مع زوجته دونا :"يبدو طعمها بالتأكيد كحبة البطاطس، لم نشعر بطعم القرع أبدا".

وكان الزوجان قد أطلقا اسم Doug على الدرنة التي اكتشفاها، ووثقوا بفكرة دخولها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ويقوم الزوجان بشكل دائم بنشر صور الدرنة على الفيسبوك، وتزن هذه الدرنة 7,8 كيلوجرام.

 

المصدر: The Guardian

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا